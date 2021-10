Route de nuit - BMW & Calder: la duplication d'une Art Car

Au cours de l’été, la célèbre BMW 3.0 CSL peinte par Alexander Calder en 1975 a fait l’objet d’une copie apocryphe. BMW en a en effet réalisé une « épreuve d’artiste » rigoureusement semblable à l’originale.

Elle était à l’origine destinée à être exposée à la Neue Nationalgalerie, à Berlin, à l'occasion de l'ouverture de l'exposition « Alexander Calder : Minimal / Maximal ». Par la suite, l’épreuve d’artiste fut envoyée à Bridgehampton les 18 et 19 septembre 2021, puis elle a entamé un tour du monde.

Cette BMW est mythique. Elle est considérée comme la première des « Art Cars ». Elle apparut aux 24 Heures du Mans 1975. Une fulgurance. Une sculpture multicolore parcourue de comètes blanches, bleues, rouges et jaunes.

La BMW dispute pour de bon la compétition. Elle se montre même très rapide et se hisse en cinquième position. Hélas, pendant la sixième heure de course, le mobile de Calder, victime de son embrayage, devient un stabile.

La première Art Car est née de l’initiative de Hervé Poulain, jeune commissaire-priseur passionné de sport automobile et pilote de amateur, qui imagina de concilier ses deux passions : l’art contemporain et la compétition. Il rêvait de conduire aux 24 Heures du Mans une voiture dont la carrosserie serait entièrement peinte par un artiste de renommée internationale.

Pour Hervé Poulain, le choix de Calder s’imposait. Aussitôt contacté, l’artiste accepta de jouer le jeu. Puis BMW Motorsport donna son accord à condition que la 3.0 CSL peinte par Calder revienne à BMW après la course…

Force est de constater que l’œuvre d’art a rempli son contrat. Depuis quarante six, la 3.0 CSL ne cesse de parcourir le monde, les musées et les expositions. Avec désormais deux exemplaires, l’œuvre originale et l’épreuve d’artiste, l’œuvre de Calder n’a pas fini n’a pas fini de nous faire rêver.