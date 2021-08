Route de nuit - Hervé Poulain, le marteau et son maître

Hervé Poulain est exquis, humain, coquet, érudit, mondain, gouailleur, séducteur, malin. Il a le verbe ample et le geste généreux. Mais pour peu que vous l’écoutiez mieux, il s’échappe du personnage extraverti qu’il interprète avec fougue et professionnalisme pour se révéler tel qu’il est : éminemment pudique.

Il n’est donc pas du genre à chercher l’éloge et pratiquer l’autocélébration. Il faut lire entre ses lignes pour déchiffrer ce qu’Hervé Poulain ne vous dit pas. Dans plusieurs ouvrages, notamment L’art et l’automobile en 1973 et Mes Pop Cars en 2006, il évoque le mouvement artistique dont il est l’initiateur, un élan singulier, spectaculaire et fulgurant.

Commissaire-priseur réputé, Hervé Poulain est en effet l’instigateur des « Art Cars », série tonitruante de machines magnifiées par le génie des artistes. À moins que ce ne fût le contraire : des sculptures sublimées par le mouvement et dramatisées par la course.

À travers ces initiatives, Hervé Poulain s’impose comme l’unificateur de l’art et de l’industrie. Il est le premier à mettre en lumière cette rencontre iconoclaste et majeure, soulignant le rôle récurrent de la vitesse et de la machine dans l’art du XXème siècle.

En mars 1977, le commissaire-priseur visionnaire fait entrer l’automobile au Centre Georges Pompidou. À l’occasion d’une vente de charité organisée au bénéfice de l’œuvre des Petits Lits Blancs, le commissaire-priseur reprend l’idée des carrosseries peintes.

Défricheur de la première heure, Hervé Poulain mène de front ses deux passions : l’art et le pilotage. Il est au volant de la première Art Car, la BMW de 1975. Il obtient son meilleur classement en 1979 avec la M1 transfigurée par Warhol, qu’il mène à la sixième place.

Dernier tour de piste pour le commissaire-priseur en 1998 avec la Porsche 911 GT2 décorée de jeunes femmes lascives, nues et potelées (et inspirées de La goulue de Toulouse-Lautrec) dessinées par son ami Wolinski.