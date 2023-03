Les bornes de recharge pour les véhicules électriques débarquent sur Waze

Avec 20 millions d’utilisateurs actifs par mois en France, l’application de navigation Waze accompagne au quotidien les trajets de nombreux conducteurs. Devenue au fil des mois indispensable pour affiner ses itinéraires en temps réel, Waze proposera bientôt une fonctionnalité qui ravira les conducteurs de véhicules électriques.

À compter de la mi-avril, les utilisateurs français verront ainsi s’afficher directement sur l’application les stations de recharge à proximité de leur position. Après avoir référencé de nombreuses bornes de recharges durant la période estivale, Waze permettra donc de visualiser sur la carte l’emplacement des bornes, les types de prises disponibles, leur nombre et leur puissance.

Mise à jour en temps réel grâce à sa communauté, l’application Waze invitera ses utilisateurs à indiquer s’ils conduisent un véhicule électrique ou non, et le cas échéant à préciser les types de prises dont ils ont besoin pour recharger leur véhicule. Après cette étape, les utilisateurs pourront rechercher les stations de recharge proches de leur position, ou sur leurs parcours, qui correspondent à leurs besoins pour faire le plein d’énergie simplement et rapidement.