Les BYD Dolphin et Seal s'apprêtent à débarquer en Europe

BYD, l’acronyme de Build Your Dreams, débarque tout juste en Europe avec le SUV Atto 3, que nous avons pu essayer. Seulement, l’offensive ne va pas s’arrêter là puisque le modèle compact Dolphin devrait être disponible à la commande dans le courant de l'année pour des livraisons prévues début 2024.

D’une longueur de 4,29 m, elle se place en concurrente directe d’une autre chinoise, la MG4 (4,28 m), mais se rapproche aussi de modèles français tels que les Renault Mégane E-Tech (4,19 m) et Citroën ë-C4 (4,36 m).

Grâce à sa batterie de 60 kWh, de type lithium-fer-phosphate, elle peut parcourir jusqu’à 427 km selon le cycle WLTP. Elle se situe ainsi dans la bonne moyenne, entre la Renault et la MG (respectivement jusqu’à 470 et 450 km) et la Citroën, un peu en mauvaise posture sur ce point (350 km). La puissance de recharge atteint 11 kW en courant alternatif et 88 kW en courant continu. Un dernier chiffre qui ne fait pas partie des meilleurs. Côté mécanique, cette propulsion bénéficie d’un moteur de 150 kW (soit 204 ch) et 290 Nm qui lui assure un 0 à 100 km/h abattu en sept secondes.

À partir de 30 000 €

Si sa ligne extérieure ne fait pas dans l’originalité, c’est tout le contraire dans l’habitacle. Les formes arrondies, que l’on retrouve sur le haut de la planche de bord et le volant, sont peu communes. Ce qui est plus classique reste le grand écran tactile central et le combiné d’instrumentation face au conducteur. Pour les aspects pratiques, le coffre affiche un volume de 345 à 1 310 litres, dossiers rabattus.

Dernier point, et pas des moindres, les tarifs. La Dolphin devrait s’afficher entre 30 000 et 38 000 €, selon les pays d’Europe (hors bonus). Un prix agressif qui la placerait frontalement avec la MG 4, proposée à partir de 29 990 €. Vendue minimum 34 990 €, la Citroën ne soutiendrait pas la comparaison, et la Renault serait loin derrière puisqu’elle réclame 42 000 €.





La Tesla Model 3 dans le viseur de la Seal

BYD compte ratisser large, en s’attaquant également au segment des berlines haut de gamme, et notamment à la Tesla Model 3. Longue de 4,80 m, la Seal est deux ou quatre roues motrices avec une puissance variant entre 230 et 390 kW (soit de 313 à 530 ch). En revanche, une seule batterie de 82 kWh est de la partie, avec à la clé entre 520 et 570 km d’autonomie. Comme la Dolphin, l’accumulateur est de type lithium-fer-phosphate, mais sa puissance de recharge s’élève à 150 kW en courant continu.

Avec son grand empattement de 2,92 m, elle offre de la place pour ses passagers, et les bagages ne devraient pas rester sur le bord de la route grâce à deux coffres (455 litres au total).

Cette berline devrait arriver sur le marché au second semestre 2023. En plus de la France, BYD a prévu d’étendre sa gamme en Norvège, en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays Bas, en Belgique, en Autriche et en Espagne.