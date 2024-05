Les Chinois ont enfin copié le pick-up le plus convoité du moment

Le Tesla Cybertruck plaît ou ne plaît pas mais une chose est sûre, il ne laisse pas indifférent. La preuve avec ce quasi-clone dévoilé en Chine au salon de Pékin. Un concept -intronisé par la marque Dongfeng- qui revendique une puissance très élevée et qui dispose en outre de traits semblables au pick-up de la firme américaine.

1035 chevaux

Le concept de pick-up par Dongfeng reçoit un éclairage LED, des portes suicide, des enjoliveurs aérodynamiques, une tente dans la benne et des feux stop capables d'envoyer des messages aux automobilistes et aux piétons. Le constructeur asiatique ne la joue pas dans la demi-mesure avec une fiche technique particulièrement ambitieuse. Le Dongfeng promet en effet une puissance de 1035 chevaux, rien que ça. Pour rappel, le Tesla Cybertruck dispose dans sa version la plus musclée de 845 chevaux.

De la puissance et des tarifs agressifs dans les tuyaux ?

Les plus observateurs noteront que les panneaux de carrosserie n'offrent pas tout à fait le même rendu que le véhicule surélevé du pays de l'oncle Sam. Le Dongfeng se pare en effet d'une simple peinture gris clair à la présentation très différente du spectaculaire Cybertruck et de ses surfaces brutes en acier inoxydable. Enfin, un tarif plus agressif que celui de l'Américain est attendu. Le Cybertruck était pour mémoire promis il y a 5 ans avec un tarif de 39 900 dollars outre-Atlantique (soit l'équivalent de 37 000 euros au cours actuel). Une somme sans surprise très éloignée des 69 990 dollars (65 000 euros environ) demandée pour acquérir en 2024 un exemplaire neuf.