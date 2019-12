Certaines autos enregistrent plus de données que l'on imagine

A quel point les voitures modernes collectent-elles des données sur votre vie ? Un journaliste spécialisé dans la Tech chez le Washington Post a mené l'enquête sur sa Chevrolet Volt, et le résultat est assez impressionnant.

Le journaliste en "embauché" une personne pour pirater le système embarqué de l'auto afin de voir quelles sont, réellement, les données enregistrées par l'auto. L'Américain ne pensait pas que son véhicule en "savait" autant sur sa vie et gardait tout en mémoire. Location des stationnements, historique des appels téléphoniques, information d'identification sur son smartphone, informations sur ses contacts téléphoniques, des adresses aux emails en passant par les photos !

Pour vérifier que le système était fait pareil sur les autres modèles, le journaliste a acheté, sur Ebay, un ordinateur de bord d'occasion d'une Volt accidentée. Après un petit piratage, il accéda aux mêmes types de données que sur sa Volt... mais avec l'ancien propriétaire. Il put ainsi connaître une bonne partie de sa vie grâce aux informations stockées.

General Motors a répondu au Washington Post en disant que le système embarqué OnStar enregistrait les données qui "peuvent être utilisées pour améliorer la qualité et la sécurité des produits et des services". Aux Etats-Unis, aucune loi ne régule pour l'instant l'utilisation des données par les marques, à l'inverse de l'Europe où leur usage est nettement plus encadré.