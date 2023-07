Les erreurs à éviter sur la route des vacances

En vacances nous avons souvent la tête ailleurs et notre comportement s’en ressent. Mais ce qui est pour nous anodin sur le moment l’est parfois beaucoup moins pour la maréchaussée donc, si vous voulez éviter les PV et la mauvaise humeur qui va avec, mieux vaut se souvenir de quelques règles…

Les infractions à éviter

Les vacances sont synonymes de liberté, et qui n’a jamais posé ses pieds sur le tableau de bord dans les embouteillages ? Surtout si vous roulez dans un cabriolet décapotable qui vous permet de prendre de l’avance sur le bronzage.

Seulement, voilà, si ce n’est pas vraiment une infraction cette position, en cas de choc ou de freinage violent, est dangereuse du fait que vos jambes risquent de traverser le pare-brise et de subir de multiples traumatismes. Sans compter le fait qu’en cas de déclenchement de l’airbag vos genoux seront violemment projetés vers votre visage.

Grignoter au volant parce que vous avez faim, vous maquiller lorsque vous êtes arrêté par un feu rouge ou encore fumer lorsque vous conduisez, et même fourrager dans votre boîte à gant, est désormais interdit et réprimé par l’article R412-6 du Code de la Route qui permet aux forces de l’ordre de sanctionner tout comportement qu’elles jugent comme dangereux d’une amende forfaitaire de 35 €.

En fait, lorsque vous conduisez vous êtes sensé être en position d’exécuter sans délai toutes les manœuvres nécessaires. Quant à vos passagers, les pieds sur le tableau de bord… mieux vaut oublier.

Vous avez le temps et vous roulez doucement…

Rouler trop « lentement » peut également vous valoir une contravention. Là encore, selon l’article R 413-19 du Code de la Route, il s’agit d’un délit de « vitesse anormalement réduite ». Alors si vous flânez sur l’autoroute à 70 km/h sur la voie de droite non seulement vous gênez les autres conducteurs mais en plus au prochain péage la maréchaussée risque de venir vous demander des comptes. De même, si vous visitez la ville à 10 km/h mieux vaut vous garer et partir à pied. « Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite ». Moralité : trop vite ou trop lentement, c’est le PV assuré.

Conduire en tongs ou pieds-nus : interdit

Vous sortez de la place et vous êtes en tongs ou carrément pieds nus. Mieux vaut avoir laissé une paire d’espadrilles ou de baskets dans votre véhicule. En effet, les tongs ne sont pas considérées comme des chaussures « réglementaires » du fait qu’elles ne tiennent pas sur la cheville. Elles peuvent en outre venir se coincer dans les pédales. Là encore, si la maréchaussée vous voit, vous risquez 35 € d’amende.

Vous avez crevé…

C’est rare mais ça arrive. Dans ce cas ralentissez en douceur sans freiner brutalement. Allumez vos feux de détresse et cherchez un lieu sécurisé pour vous arrêter. N’oubliez pas de vous munir de votre gilet jaune et, si vous êtes sur l’autoroute faites descendre vos passagers côté « jardin » et surtout pas du côté de la voie de circulation. Invitez-les à se placer de l’autre côté de la barrière de sécurité.

N’essayez pas de changer la roue si vous devez vous placez en bordure ou sur la voie de circulation. Avec la vitesse, les autres conducteurs risquent de ne pas vous voir de suffisamment loin et c’est l’accident assuré. Dans ce cas mieux vaut appeler les services d’urgence qui viendront sécuriser votre intervention.

Si vous avez une roue de secours bien gonflée et en bon état ou encore une roue galette, pas de soucis. A défaut, avez-vous pris le temps de découvrir le maniement du kit de crevaison désormais fournit en lieu et place de la roue de secours ? Au pire, il vous reste la solution de la bombe anti-crevaison. Et si les dégâts sur le pneu sont vraiment importants il ne faut pas hésiter à appeler l’assistance.

Les contraintes de l'électrique



Les véhicules électriques nécessitent d’aborder les vacances avec anticipation. En effet, pour rouler sur de longues distances et optimiser ses temps de charges afin d’éviter de longues heures d’attente inutiles mieux vaut appréhender de nouvelles habitudes. S’il suffit de « partir à l’aventure » avec une voiture thermique, la préparation est la clé du voyage en véhicule électrique.

Indispensable… Utilisez une application pour géolocaliser à l’avance les bornes de recharges compatibles avec votre véhicule. Il en existe de multiples parmi lesquelles Géotab, Chargemap, PlugShare, ABRP, Nextcharge, etc. Surtout, évitez de charger à 100 % à chaque arrêt. Arrêtez-vous à 80%, cela vous prendra bien moins de temps. D'autre part, les applications dédiées à la recharge simulent également différents scénarios pour vous proposer le trajet le plus opportun par rapport à votre destination.

N'oubliez pas que plus vous roulez vite, plus vous chargez votre véhicule, plus la batterie consomme de l’énergie.

Pour rallonger votre autonomie levez le pied. Si vous roulez à 110 km/h plutôt qu’à 130 km/h vous gagnerez gagnerez jusqu’à 60 km d’autonomie sur autoroute. De même, l’autonomie dépend aussi du poids de charge de votre voiture. Aussi, coffre plein, attelage ou coffre de toit, il faut choisir…

Bien évidemment c’est embouteillé…

Et voilà, vous avez roulé en accordéon depuis des kilomètres et maintenant vous êtes au bord de la crise de nerf. De surcroît, il fait très chaud et la température idéale pour rouler et optimiser l’autonomie d’un VE est de 21,5°C car lors de fortes chaleurs les batteries doivent être rechargées plus lentement et plus fréquemment pour éviter la surcharge et jamais à plus de 80 %.

Evitez de même les fortes accélérations dès que la route se dégage qui font chauffer la batterie inutilement. Arrivé à destination, garez-vous à l’ombre pour éviter la surchauffe et réduire la consommation d’énergie pour refroidir ensuite l’habitacle. Ouvrez les vitres de préférence pour faire baisser la température et n’utilisez la climatisation qu’avec parcimonie et si possible avant de démarrer.

Au-delà de la patience dont il faut faire preuve au volant lorsque vous êtes en vacances, n’oubliez pas les règles de base : gardez une prudente distance de sécurité vis-à-vis des autres véhicules, arrêtez-vous régulièrement pour vous dégourdir les jambes, et an-ti-ci-pez !

Allez, vous êtes maintenant arrivés sur votre lieux de destination. Détendez-vous, mous n'avez plus qu'à vous allonger dans un transat pour consulter les dernières nouvelles du monde automobile en utilisant l'appli Caradisiac...