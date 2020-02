Les Etats-Unis veulent passer progressivement à l'éthanol

En réponse à

Pour être plus clair, le problème c'est les émissions de gaz à effet de serre de l'Europe et des USA et de la Chine, le mode de vie des pays les plus pauvres impacte très peu notre climat. On profite, ils subissent, et ça ne changera manifestement pas tant qu'on subira nous aussi, sauf qu'il sera peut-être trop tard si le climat s'emballe (acidification des océans et mort du phytoplancton, fonte du permafrost et dégagement massif de méthane, etc.) car dès lors même en passant à zéro émission de gaz à effet de serre (bon courage) ça ne changera rien. Nos enfants seront cuits.