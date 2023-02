Les femmes n'aiment pas les voitures électriques

La voiture électrique ne progresse pas aussi vite aux Etats-Unis qu’en Europe ou en Chine. Mais là-bas aussi, la part de véhicules neufs à zéro émission augmente et les projets d’électrification du parc automobile commencent à faire bouger les lignes. Avec une marque Tesla aussi bien implantée sur son marché domestique et une offre électrique qui progresse, on commence à avoir davantage de données sur le profil des acheteurs. Et d’après les chiffres de l’étude « Global Mobility CY 2022 vehicle registration data » de Standard & Poor, décrivant les comportements d’achat des consommateurs sur l’année 2022 aux Etats-Unis, l’adoption des voitures électriques n’est pas la même chez les hommes que chez les femmes.

D’après les données de marché de Standard & Poor, 58,8% des acheteurs d’automobiles aux Etats-Unis sont des hommes et 41,2% sont des femmes. Mais cette proportion change énormément lorsqu’on s’intéresse spécifiquement aux véhicules électriques : dès lors, la part de femmes parmi les acheteurs tombe à 28% contre 72% d’hommes. Les analystes de Standard & Poor notent que dans tout le marché automobile américain, on ne retrouve une proportion de femmes aussi faible que chez les marques de grand prestige comme Bugatti ou McLaren. La marque de voitures électriques comptant le plus de femmes parmi ses acheteurs reste Tesla avec 33,1% de clientes parmi ses clients. Tesla devance ainsi Polestar et ses 27,4% de clientes, devant Lucid (19,5%) et Rivian à 14,5%. Notons que ces données de Standard & Poor sur la part de femmes parmi les clients concernent uniquement les constructeurs automobiles ne proposant que des voitures 100% électriques dans leur gamme. On ignore ainsi si cette part diffère dans les ventes de voitures électriques de marques proposant à la fois des véhicules thermiques et électriques.

Peur de l’autonomie

Les analystes de Standard & Poor s’étonnent de ces chiffres qui soulèvent plus de questions qu’ils n’apportent de réponses. Ils estiment que les femmes seraient sans doute plus sujettes à la peur de manquer d’autonomie que les hommes. A noter que la voiture électrique séduisant le plus de femmes parmi ses clients serait le Tesla Model Y, avec 35% d’acheteuses.