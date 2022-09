Les habitants de Los Angeles s'opposent à Fast & Furious

Que ce soit en France ou aux États-Unis, les rodéos urbains n'ont pas bonne presse en ce moment. Et ce n'est pas parce que l'on s'appelle Fast & Furious que tout doit être toléré.

Ainsi, les habitants du quartier d'Angelino Heights, l’un des plus vieux quartiers de Los Angeles s'opposent au tournage de Fast X, le onzième numéro de la saga qui a déjà récolté plus de six milliards de dollars au box-office depuis 2001. En effet, c'est dans ce quartier paisible qu'est censé habiter Dominic Toretto, personnage-clé du film, qui est interprété par Vin Diesel. C'est également là que se trouve le magasin familial, Bob’s Market. Résultat, ce quartier est devenu une sorte de lieu de pèlerinage pour les fans du film, et de nombreux fans de vitesse s'amusent à reproduire les figures chères aux vedettes de Fast & Furious.

Pour les résidents, il faut que cela cesse le plus rapidement possible. Ainsi, lors du début du tournage, ils se sont rassemblés afin de déplorer l’impact négatif de la franchise sur la récurrence de courses urbaines illégales, généralement en pleine nuit. Pour Damian Kevitt, le fondateur de l'association SAFE : " la saga Fast and Furious a permis de "glorifier une activité illégale" transformant Angelino Heights en une "destination touristique pour les courses de rue". "Les vendredis, les samedis, les dimanches soir, il va y avoir, trois, quatre, cinq, six voitures à venir ici pour faire des ‘burn-out’, et des ‘donuts’", c’est-à-dire des manœuvres où les conducteurs font crisser leurs pneus, assure Damian Kevitt. "Il n'y avait pas de courses de rue dans le quartier avant que Fast and Furious n'y soit tourné", ajoute-t-il.

Les riverains, qui ont ainsi demandé à la ville l’installation de ralentisseurs et une politique de tolérance zéro, souhaitent également que le studio Universal déplace ce lieu de tournage emblématique vers un autre endroit et qu'une mention soit ajoutée au générique de Fast and Furious afin d’inciter le public à ne pas participer à ces courses illégales.