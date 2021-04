Les immatriculations atteignent le point G

Cette semaine, le "nouveau" système d'immatriculations français fête un anniversaire. Il n'est plus si nouveau d'ailleurs, d'où les guillemets, puisque mine de rien, il a été lancé il y a déjà 12 ans, le 15 avril 2009 ! Ce jour-là, c'est une Mazda qui a reçu la plaque AA-001-AA.

Preuve que le système a été bien pensé pour durer, au bout de douze ans, on termine donc la sixième lettre, soit une moyenne de deux ans par lettre de début. L'avancée est moins rapide qu'auparavant car l'immatriculation est désormais attribuée pour la vie entière du véhicule. Une fois qu'elle a un numéro au nouveau format, il n'y a donc pas de changement lors d'une revente ou d'un déménagement.

L'avancée a même été ralentie par la décision de ne pas obliger tous les véhicules à adopter le nouveau système. Initialement, ce devait être fait avant le 31 décembre 2020, mais la date butoir avait été abandonnée. Il reste donc encore de nombreux véhicules en circulation avec l'ancien système.

D'ici quelques semaines (l'avancée est de nouveau ralentie par un confinement), ce sera donc le début de la série G. Si en France, on ne peut payer pour s'offrir la plaque de son choix, comme c'est le cas au Royaume-Uni, les plus coquets peuvent essayer de viser une combinaison qui leur plaît, même si c'est un art délicat tant il est incertain ! Avis notamment à ceux dont le prénom commence par un G et qui peuvent tenter d'avoir une immatriculation qui débute avec leurs initiales.

Les sportifs regarderont du côté de GT voire GP. Les sujets de sa Majesté exilés en France se dépêcheront pour un GB. Les Citroënistes pencheront pour GS. Les fervents Gilets Jaunes pourront se faire connaître avec GJ, les amateurs de grandes marches avec GR. Ceux qui savent toujours tout prendront GC, à condition d'avoir le sens du calembour foireux… et une tolérance à l'humour léger.