Les jeunes conducteurs ayant eu un accident ont un fort risque d'en avoir un autre rapidement après

"Une population très exposée au risque de récidive." Voilà une des conclusions d'une étude dédiée au risque d’avoir un nouvel accident pour les adolescents et les jeunes adultes ayant été victimes d’un accident de la circulation, dont les résultats ont été publiés par la Fondation Vinci Autoroutes et la Fondation Maif.

Selon l'étude, un quart ont un risque de récidive élevé, un résultat obtenu grâce à un questionnaire posé à plus de 2.200 jeunes (15 à 24 ans) victimes d'un accident et admis dans un service d'urgence. Parmi eux, 228 ont été suivis pendant les douze mois qui ont suivi leur accident.

Constat alarmant : plus d'un tiers ont eu un nouvel accident durant l'année du protocole d'étude. La récidive d'accident est même maximale dans les six premiers mois, qui ont représenté deux tiers des cas.

Le protocole a toutefois mis en avant les effets bénéfiques d'une prise en charge thérapeutique adaptée. Une moitié des jeunes suivis ont participé à un programme avec des séances d'intervention psychologique, au cours du mois qui a suivi l'accident (avec des réunions sur le risque, les autres, les émotions).

Les sujets du groupe d’intervention ayant bénéficié de cette aide psychologique récidivent deux fois moins que ceux du groupe témoin. Le taux de récidive à six mois est de 13,7% pour le groupe d’intervention contre 22,3% pour le groupe témoin, et celui à douze mois est de 21,6% contre 36 %. L'étude souligne que les facteurs qui augmentent le risque de récidive sont la difficulté à rester concentré sur une tâche et la dépression. Le nombre d'accidents a particulièrement baissé dans les six mois qui ont suivi la prise en charge.

Marc Rigolot, directeur de la fondation Maif, souligne que face à la récidive d'accident "la prévention traditionnelle reste peu efficace". Il plaide pour "une approche individualisée", en détectant les jeunes à risque de récidive en généralisant le questionnaire conçu pour cette étude et en leur proposant un suivi psychologique.