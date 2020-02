Les marques les plus fiables aux Etats-Unis selon Consumer Reports

Consumer Reports, sorte d'équivalent de notre "UFC Que Choisir/60 millions de consommateurs", a réalisé son classement annuel des marques automobiles les plus fiables aux Etats-Unis. La méthodologie comporte environ 1,5 million de kilomètres de tests. Les véhicules achetés par Consumer Reports passent plus de 50 tests, et le magazine classe ensuite les problèmes de fiabilité dans 17 catégories différentes. Consumer Reports tient ensuite compte du niveau de satisfaction des clients de la marque.

Cette année, c'est Porsche qui domine le classement général devant Genesis (marque non présente en Europe) et Subaru, qui perd deux places. Globalement, les marques asiatiques sont plutôt bien placées, mais les constructeurs américains le sont bien moins.

D'ailleurs, la première marque américaine n'est autre que Tesla, à la 11e place, devant Lincoln. Le pire est pour General Motors, avec la meilleure marque en 19e place (Buick). Au seul chapitre de la fiabilité (sans prendre en compte l'avis des clients, donc), c'est Mazda qui arrive en tête.