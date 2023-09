Bien qu'il soit moins étendu que les salons mondialement connus, le salon de Lyon expose plusieurs centaines de véhicules, parmi lesquelles se placent des nouveautés et même des exclusivités. Pas évident donc, de savoir d'emblée où se rendre pour les découvrir. Voici donc notre sélection d'une dizaine de modèles à ne pas louper.

dailymotion Les nouveautés incontournables - En direct du salon de Lyon 2023

BMW i5 : la Série 5 électrique

Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la BMW Série 5 a totalement changé. Comme les modèles thermiques et hybrides rechargeables classiques avec lesquelles elle partage sa plateforme, cette version "i5" zéro émission joue dans la catégorie grande routière électrique, avec pas moins de 5,06 m de long. L'entrée de gamme 40e délivre de 340 ch aux roues arrière pour un 0 à 100 km/h en 6 secondes, mais pèse 2,2 tonnes. En cause : sa grosse de batterie de 81,7 kWh utiles, qui devrait assurer 580 km dans le meilleur des cas, et 510 km en moyenne. Correct sans plus, et la puissance de charge de 205 kW sur les bornes rapides en courant continu devrait permettre des charges de 10 à 80 % en 30 minutes environ.

Fiat 600e : la Fiat 500e en mode SUV

Fini, le 500x, place au 600 e 100 % électrique : le mini SUV italien se réinvente et, synergie de groupe Stellantis oblige, il adopte les dessous du Peugeot e-2008. Avec 4,17 m de long, il se situe dans la moyenne basse des SUV urbains. On retrouve la même planche de bord que dans la petite 500 e. Les places arrière sont plus spacieuses qu'à bord de la citadine électrique mais tout de même justes au niveau des genoux. Une auto équipée d'une batterie de 50 kWh utile et qui délivre 156 ch. Côté tarif, le Fiat se paie 35 000 euros au minimum. Pas donné, même si c'est 4 000 euros de moins que la Peugeot e-2008 à mécanique équivalente.

Mercedes Classe E : spectaculaire !

La rivale de la BMW Série 5 change également de peau et se signale visuellement par une grande calandre noire, des projecteurs en forme de vague, une signature lumineuse en étoiles à l'arrière et des poignées de portes escamotables. Et à l'intérieur, avec une planche de bord dotée de trois grands écrans (option), comme sur la Classe S. Toutes les motorisations thermiques reçoivent une micro-hybridation 48V, et les hybrides rechargeables une batterie de 31,3 kWh bruts. De quoi assurer une bonne centaine de kilomètres sans brûler d’essence. Hélas, le coffre est amputé de 170 litres par rapport à celui des versions classiques. Et avec 370 litres, il apparaît juste pour une berline de 4,95 m de long.

Mini Cooper : de savantes retouches, surtout à bord…

La Mini Cooper mérite le détour. Les modifications esthétiques sont plus nombreuses qu’il n’y paraît, avec des ailes bombées, des feux arrière triangulaires, des poignées de portes dissimulées, et la disparition des protections en plastique brut et des chromes. Et à l'intérieur, la planche de bord épurée est dotée d'un grand écran OLED tactile commandant quasi toutes les fonctions, et d'un tissu tendance. Le coffre ne progressant pas, Il faudra toujours se contenter de 200 litres… Outre des moteurs thermiques classiques, on trouvera des versions électriques en net progrès. La Cooper E offre 184 ch et une batterie de 40,7 kWh (contre 32,6 kWh pour l'actuelle), quand la Cooper SE produit 218 ch avec un accumulateur de 54,2 kWh. De quoi garantir entre 300 et 400 km d'autonomie moyenne selon la version.

Peugeot 208 restylée : lifting subtil

Bien décidée à empêcher la nouvelle Clio V restylée de lui piquer la place de numéro un des ventes en France, la Peugeot 208 s'offre, elle aussi, un petit lifting. On note ainsi une calandre au traitement inédit et de grandes griffes de LED sous les optiques. La Sochalienne reçoit également un nouveau système multimédia de 10 pouces sur les hauts de gamme. Sous le capot, elle reconduit le trois cylindres essence de 1,2 litre et 75 ch et la version turbo 100 ch, mais elle accueille parallèlement le 1.2 turbo microhybride de 100 ou 136 chevaux, à boîte auto électrifiée double embrayage. Enfin, les adeptes du zéro émission pourront se tourner vers la nouvelle déclinaison électrique de 156 ch, capable de rouler sans ravitailler sur 400 km (cycle mixte).

Renault Rafale : du style et de la place !

Le Rafale est un SUV coupé partageant sa plateforme avec le SUV compact Austral. Plus long de 20 cm, plus spacieux à l’arrière et dotée d’une garde au toit suffisante malgré son pavillon plongeant, il devrait séduire les adeptes de véhicules familiaux au style soigné, d'autant qu'il dispose d’un coffre de 530 litres. Sous le capot, uniquement des motorisations hybrides : de 200 ch dans sa version classique dans un premier temps puis, à moyen terme, 300 ch en déclinaison rechargeable à quatre roues motrices. Pas de tarifs pour l'instant.

Renault Scénic : désormais SUV électrique !

On vous en a déjà parlé à moult reprises, mais le Scénic vaut également le détour puisqu’il passe du statut de monospace thermique à celui de SUV électrique. Au programme : un vrai look, de l’espace, une planche de bord ultramoderne et… une modularité basique qui décevra les adeptes du modèle. Mais les capacités de batteries oscillant entre 60 kWh (version 170 ch) et 87 kWh (version 220 ch) promettent des autonomies moyennes oscillant entre 420 et 620 km (cycle mixte).

Tesla Model 3 : retouches mineures

La plus célèbre des berlines électriques, imaginée en Californie mais désormais construite en Chine, passe par la cage restylage. Au menu : boucliers et projecteurs redessinés mais aussi aérodynamique légèrement améliorée pour augmenter l’autonomie. À bord, outre un écran tactile de 15,4 pouces revu, l’auto gagne un second écran tactile à l'arrière. La version de base Propulsion propose un rayon d'action de 554 kilomètres pour 42 990 €, quand la variante Grande Autonomie à deux moteurs atteint 678 kilomètres pour 50 990 € (mais ne glane aucun bonus).

Volkswagen ID.7 et Passat : du choix pour les familles !

l’ID.7 est la nouvelle familiale électrique de VW : avec 4,96 mètres, sa longueur évoque davantage une Tesla Model S qu’une Model 3. Elle revendique jusqu’à 620 km au maximum avec ses batteries de 77 kWh, et son moteur électrique situé à l'arrière délivre de 286 chevaux. Tarif : 62 650 € dans sa version de lancement Pro Style. Pas vraiment donné, il faut le reconnaître…

Si vous ne vous faites pas à l'ID, la Passat demeure. Récemment renouvelée, elle est désormais uniquement proposée en version break SW. Le style est finalement assez proche de la frangine électrique, notamment au niveau de la face avant, mais les moteurs demeurent thermiques (1.5 TSI essence, 2.0 TDI diesel) ou hybrides rechargeables. La qualité des matériaux et l'ergonomie restent toutefois bien meilleures ici que dans l'ID.7.