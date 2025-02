Les Pays-Bas, ce pays où on va pouvoir rouler plus vite

Si vous êtes allés récemment aux Pays-Bas, vous avez constaté que la vitesse sur autoroute en journée était limitée à 100 km/h. Une décision datant de 2020 prise afin de réduire les émissions d’oxydes d’azote. Cela va prochainement changer puisque le nouveau gouvernement a tenu une promesse de campagne en rétablissant le 130 km/h sur autoroutes.

Une annonce faite après des études d’impacts aient été effectuées et la majeure partie d'entre elles ont démontré qu'il était possible de remonter la vitesse maximale à 130 km/h. L’objectif est de mettre en application cette mesure au plus tard au deuxième trimestre 2025, ce qui laisse au gouvernement jusqu’au 1ᵉʳ juillet. Même si la législation sur la vitesse est propre à chaque pays, la Commission Européenne milite pour une réduction de la vitesse dans les pays membres en expliquant que réduire la vitesse de « seulement 1 km/h », permettrait de sauver 2 220 vies chaque année au sein de l'Union Européen. Les Pays-Bas ont donc décidé de prendre le contre-pied des recommandations européennes.

Cette réforme très critiquée par les organismes de sécurité routière a été applaudie naturellement par les associations de défense des automobilistes à l'image de « 40 millions d’automobilistes » qui salue « le pragmatisme des Néerlandais, qui n’ont pas hésité à revenir sur la mesure d’abaissement des vitesses dès que les études ont démontré leur inefficacité ». "La France devrait en prendre de la graine et ne pas conclure que l'automobile est la responsable de tous les maux".

Ne rêvez pas, une telle mesure n'est pas près de se produire en France.