Les pneus hiver restent plus efficaces que des pneus été avec chaînes à neige

Dans les régions où la neige se fait rare, les pneus hiver n'ont pas la cote. Mais, on le répète souvent, ils sont efficaces dès que les températures passent sous les 7°C, ce qui est déjà nettement plus fréquent. Et lorsque les flocons tomberont, ils vous seront bien utiles.

Vous pensez que les chaînes à neige que vous avez pour vos vacances au ski sont suffisantes ? Un test du Touring Club Suisse a démontré qu'on ne peut pas vraiment remplacer des pneus hiver par des pneus été chaussés de chaînes.

Le TCS a testé deux voitures, l'une équipée de très bons pneus d’hiver, la seconde chaussée du duo chaînes à neige sur pneus d’été. Selon l'organisme suisse, les résultats "sont sans appel". En matière de freinage, il n'y a pas eu photo : à 50 km/h, il a fallu 24 mètres pour que la voiture équipée de pneus d’hiver ne s’arrête, alors que la voiture équipée de pneus été montés de chaînes à neige s’est arrêtée après 34 mètres. Au test du démarrage, les pneus hiver ont permis d'atteindre plus rapidement 50 km/h.

Par ailleurs, le TCS souligne que le comportement routier devient "très instable" lorsque le véhicule a le duo pneus été et chaînes sur les roues motrices : "une voiture à traction avant dérape, en particulier dans les virages, à cause d’un guidage latéral insuffisant du train arrière". Selon le TCS, l’électronique du véhicule gère difficilement le très haut niveau d’adhérence que les chaînes donnent à l’avant : "l’ESP et l’ABS agissent fortement sur le véhicule, ce qui réduit la traction et rallonge la distance de freinage".

Quatre bons pneus hiver seront donc plus efficaces. Leurs fines lamelles apportent de l'adhérence, tout comme leur gomme conçue pour rester souple à basses températures.