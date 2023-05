Les prix à la pompe continuent de baisser

Ce deuxième week-end prolongé du mois de mai s’annonce bien, pour votre porte-monnaie du moins, puisque Bison Futé annonce des difficultés en Île-de-France. Ainsi, les Sans-plomb 95 et 98 redescendent à des niveaux vus en début d’année, et s’approchent même des prix les plus bas observés fin février dernier. Quant au diesel, il n’a jamais été aussi bas depuis février 2022.

Ainsi, le Sans-plomb 95-E10 s’affiche en moyenne à 1,8782 €/litre (- 3,5 centimes), le Sans-plomb 98 à 1,9631, et le gazole à 1,7200 (-4,2 cts). De son côté, le baril de Brent s’échange à 81,8 dollars (- 3,6 dollars).

C’est le gazole qui marque la plus forte baisse et creuse ainsi l’écart avec l’essence. Une telle situation que l’on n’avait pas constatée depuis de longs moins, avec à ce jour 15 centimes de différences. En octobre 2022, la situation était inverse avec un litre de gazole vendu 27 centimes plus cher que le SP 95-E10.

Le retour du gazole ?

Si l’écart entre le diesel et l’essence s’accentue, et si la situation dure, cela pourrait avoir des répercussions à court terme sur le marché de l’occasion, notamment sur les ventes des voitures diesel. On note que les motorisations diesel représentent encore 52,2 % des immatriculations (51,8 % sur le mois de mars) et gagnent même 1 % en part de marché par rapport à 2022. De leur côté, les motorisations à essence perdent aussi bien en volume qu’en part de marché en passant sous la barre des 40 %.