Les prix des pare-brise en très forte hausse

Élément de sa voiture qu’il est essentiel d’avoir en bon état, le pare-brise voit son prix augmenter de façon importante au premier trimestre 2022.

Constatée par SRA (Sécurité et Réparations Automobiles), qui suit l’évolution des prix des pièces de rechange automobiles, l’augmentation des tarifs des pare-brise est de 7,1 % en moyenne sur le premier trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021. Il y a un an, le prix moyen des pare-brise était en augmentation également, mais seulement de 4,3 %.

L’augmentation constatée par SRA concerne les tarifs constructeurs, dont certains font flamber les prix alors que d’autres optent pour la stabilité. Du côté des inflationnistes, Volvo impose des tarifs en hausse de 16 %, suivi de Fiat (+ 13,96 %), Alfa Romeo (+ 12,08 %), Renault (+ 11,1 %), Seat (+ 9,57 %), Audi (+ 9,55 %) et Peugeot (+ 8,03 %). Nissan (+ 1,25 %), Suzuki (+ 1,82 %), BMW (+ 2,24 %) limitent cette augmentation, tandis que pour Ford et DS, l’heure est même à la baisse (- 0,12 pour l’américain, et - 3,7 % pour la marque de Stellantis).

À noter que selon SRA, le coût moyen de l'ensemble des pièces détachées automobiles a augmenté de 6,8 %. Les prix des pare-brise ont donc davantage augmenté que l'ensemble des pièces de carrosserie automobiles.