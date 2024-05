Moteur refroidi par air, conduite sans filtre, proportions et comportement routier à couper le souffle : la 911 cru 993 tient une place particulière dans le cœur des fans Porsche. Cela dit, voici une transformation insolite de la sportive qui fera sans doute grincer des dents à certains amateurs. Et pourtant, cette évolution signée par KCPerformance contribue sans doute à une amélioration globale des chronos.

Inutile d'essayer de repérer ce qu'il se trame depuis l'extérieur. Sur les images publiées sur la toile par le garage, tout est parfaitement identique à l'origine du côté de la carrosserie, des jantes et même de l'échappement. Premier soulagement pour les passionnés du tout origine : il ne s'agit pas d'un restomod avec moteur électrique. Non. Ici, la Porsche 911 993 reçoit une très moderne et efficace boîte de vitesses à double embrayage PDK. Comprenez par là que les rapports changent désormais en un éclair avec un effet de talon pointe automatique sur les rétrogradages. En ville et dans les embouteillages, le coupé se conduira de manière encore plus souple et confortable que par le passé.

Installer une transmission de ce type sur une voiture aussi ancienne n'est pas une mince affaire. KCPerformance a recours à un volant moteur spécifique doté d'un capteur de position du vilebrequin ,d'un corps de papillon piloté électroniquement, un ECU capable de faire fonctionner de concert les parties boîte et moteur ainsi que des palettes au volant. Cerise sur le gâteau, le propriétaire peut choisir des changements des rapports plus ou moins agressifs en fonction de la conduite adoptée.

Les puristes crieront au scandale devant cette Porsche 911 modifiée

Un extra à 50 000 euros

Le premier projet concerne un exemplaire atmosphérique avec une facture de 50 000 euros pour cette opération. D'après le préparateur, une autre voiture est en cours de modification avec cette fois comme base une 930 Turbo. Une progression des performances encore plus notable sera donc de la partie.