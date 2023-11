Les sociétés de leasing peu " électrique friendly "

« Contrairement à ce qu’elles prétendent, les grandes sociétés de leasing n’incitent pas leurs clients à louer des voitures électriques », voici la conclusion de la dernière enquête d’un cabinet d’investigation mandaté par la Fédération européenne Transport & Environment.

Pour arriver à cette conclusion, l’enquête a consisté à se faire passer par des représentants d’entreprises cherchant à louer des voitures en leasing. Leur cas d’usage était cohérent avec un modèle électrique (kilométrage, possibilité de mettre en place un politique de recharge, localisation dans les centres urbains…). Pourtant, T&E indique que sur les 12 appels passés auprès de 5 des plus grandes sociétés en la matière, seuls 2 commerciaux ont conseillé de privilégier la voiture électrique.

Lors de ces coups de fil, ce sont davantage les modèles hybrides rechargeables qui ont été conseillés. Pourtant, en usage réel, ces véhicules sont trop souvent utilisés uniquement en mode thermique. Les employés délaissent leur recharge. De plus, l’enquête met en exergue la mauvaise connaissance de la voiture électrique de la part des commerciaux, notamment sur l’autonomie et la recharge, mais aussi le coût d’utilisation (TCO). Ce facteur, d’une grande importance pour les entreprises, est biaisé par une mauvaise information concernant les aides fiscales. Pourtant, les économies réalisées sur le carburant, l’entretien, l’assurance et la fiscalité, la voiture électrique bénéficie du meilleur TCO du marché. Les modèles hybrides rechargeables ne peuvent soutenir la comparaison.

Le leasing représente plus d'une voiture sur deux

Cette enquête fait suite à un autre rapport publié le 18 octobre dernier également par T&E. Il met en lumière le discours des sociétés de leasing européennes qui « se présentent comme des leaders de la mobilité verte », alors « qu’aucune société n’affiche une performance globale satisfaisante ».

T&E s’est penchée sur sept sociétés (Volkswagen Financial Services, Mobilize Financial Services, ALD-Leaseplan, Arval, Leasys, Alphabet et Athlon) qui représentent un parc de plus de 9 millions de voitures en Europe.

Au total, 52 % des voitures neuves mises en circulation en France le sont via un contrat de leasing. Ces sociétés ont donc un rôle majeur pour réduire les émissions de carbone sur notre territoire.

L’étude montre notamment que la transition vers la voiture électrique des sociétés de leasing est trop faible. Les sept sociétés listées ont un rythme d’électrification inférieur à celui du marché. Lorsque la part totale de VE achetées par les ménages en 2023 est de 18 %, celui de ces sociétés n’atteint que 15 %.

Le greenwashing est aussi au cœur du sujet. Hormis pour ALD-Leasplan, T&E indique que « les déclarations de leadership climatique ne résistent pas à l’épreuve des faits ».

Elle cite comme exemple Volkswagen Financial Services qui se présente comme un « pilote de la transition vers une mobilité zéro émission ». Les émissions de CO2 des voitures immatriculées au premier semestre 2023 sont de 111 g/km contre 99 g/km pour le reste du marché en France.

Le second exemple mis en avant est celui d’Arval. Cette société s’est engagée à « accroître sa part de véhicules électriques ou hybrides à un rythme deux fois supérieurs à celui du marché ». Pourtant, cette part était de 36,4 % au premier semestre 2023, alors que le marché est à 21,7 %.

En conclusion T&E « appelle ces entreprises à se fixer un objectif de nouvelles immatriculations de 100 % de véhicules électriques d’ici 2028 au plus tard ».