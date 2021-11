Les stocks d’occasions sont à la hausse. Une bonne nouvelle pour les prix ?

Il y a quelques jours, Autobiz publiait son baromètre mensuel sur le nombre de véhicules disponibles chez les professionnels hexagonaux de la vente d’occasions. Après 6 mois de baisse continue, ce nombre est reparti à la hausse avec près de 536 000 voitures disponibles chez les pros. Une hausse de 3,3 % des stocks par rapport au mois précédent. Une bonne nouvelle face à la hausse continue des prix des voitures d’occasion ?

Malheureusement, cela risque de ne pas être suffisant. En effet, les ventes demeurent à un niveau très élevé avec quasiment 200 000 véhicules réimmatriculés le mois dernier (on ne parle bien ici que des ventes par des professionnels, avec les particuliers, on est à 515 265 en octobre 2021). Le nombre d’occasion en stock correspond donc à 2,7 mois de ventes, ce qui reste en dessous des 3 mois communément admis pour que la demande puisse être satisfaite. Ainsi, les stocks représentaient 3,2 mois d’activité en septembre et 2,8 mois en octobre.

Par rapport à 2020, le prix moyen d’une voiture d’occasion en France est de plus de 1 % supérieur cette année, à modèle, âge et kilométrage équivalent. Un chiffre qui cache de grandes disparités puisque certains modèles très demandés affichent des augmentations supérieures à 10 % dans les mêmes conditions. Certains clients ont même eu la désagréable surprise de voir des modèles de moins de 6 mois affichés à des prix supérieurs au neuf.