Les Suédois se révoltent contre le prix des carburants

La Suède est connue pour être un des pays européens à avoir un pouvoir d'achat les plus élevés, pourtant cela n'empêche pas les automobilistes de protester contre le prix des carburants. Il faut dire que ceux-ci sont particulièrement élevés. Ainsi, le litre de diesel est affiché en moyenne à 2,20 €/litre et il faut compter 2 €/litre. On est proche des records au niveau européen.

Si la protestation et les manifestations sont très courantes chez nous, Français, c'est beaucoup plus rare chez les Suédois. Ce mécontentement est né sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook avec une page dénommée "bränsleupproret" signifiant littéralement la révolte du carburant. En l'espace de peu de temps, elle est devenue la page Facebook la plus populaire en Suède avec près de 600 000 abonnés. Né en octobre dernier, ce mouvement est particulièrement populaire dans un pays où il n'est pas rare de faire des centaines de kilomètres pour aller travailler ou faire ses courses. Le nombre de sympathisants est même monté jusqu'à 2 millions. Pour Peder Blohm Bokenhielm, le créateur de ce mouvement, le plus grand succès est "qu’il est devenu normal de dire que les prix du carburant sont trop élevés. Auparavant, nous étions juste considérés comme des négationnistes du climat."

Comme la plupart des pays européens, la Suède a pris des mesures pour réduire son impact environnemental, mais celles-ci sont particulièrement drastiques avec comme objectif de réduire de 70%, les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports d’ici à 2030, par rapport à 2010. Ainsi, il va devenir obligatoire de mélanger au pétrole d’autres carburants verts, comme ceux issus du colza, mais plus chers. Mais vu le contexte actuel, ces réformes passent de plus en plus mal auprès de la population et l'engouement autour de cette page Facebook commence à faire réfléchir les gouvernants.

Ainsi, les démocrates ont présenté une proposition visant à réduire cet objectif contraignant de 70 %. La droite a donné son accord pour une réduction des taxes sur les carburants. Le but est clair : séduire les électeurs ruraux très touchés pour l'augmentation du prix des carburants en vue des prochaines élections qui auront lieu en septembre prochain. Comme partout, le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations, même en Suède.