Les syndicats allemands demandent une reprise rapide des ventes automobiles

En réponse à

Ils sont quand même moins cons que certains de nos syndicats qui évoquent la mise en danger de la vie d'autrui quand on reparle de reprendre le travail. Sans parler de certains politiciens qui sont sur cette même ligne. Quand quelqu'un va t il enfin dire avec force que 99,5% des gens qui décèdent sont âgés (moyenne d'âge :83 ans), ou obèses, ou diabétiques, ou cardiaques mal contrôlés ? Ce qui veut dire que toute personne de moins de 65 ans sans co morbidite enviurt un risque proche du nul en ce qui concerne ce covid19. Ce n'est pas le même niveau de risque pour son emploi si ce confinement général indifferencié se prolonge !!! Un politique va t il enfin admettre qu'être en epahd est d'emblée un facteur de risque, sinon, ces patients n'y iraient pas ? Les Français vont-ils enfin ouvrir les yeux et comprendre qu'une pandemie qui tue 12000 personnes en un mois n'a que au final peu d'impact sur la mortalité car nombre d'entre eux seraient morts de toute façon ? Et que, pandemie ou pas, seraient morts en 30 jours 50 000 personnes ? Faut arrêter le délire