Les techniciens Ford du Mustang Mach-E formés par réalité virtuelle

Plus pratique que les maquettes découpées la réalité virtuelle ? C'est en tout cas ce que pense Ford pour la formation de ses techniciens destinés au SUV branché Mustang Mach-E. La firme d'outre-Atlantique adopte progressivement l'innovation en partenariat avec l'Allemand Bosch.

Le système de réalité virtuelle montrera de prime abord aux employés comment réaliser des tâches d'entretien liées à la partie branchée sous haute tension. De quoi les rendre opérationnels pour brancher, débrancher et réaliser des opérations de maintenance sur les batteries du véhicule. Bosch enrichira par la suite son logiciel d'une partie exploration permettant aux plus curieux de découvrir les différents modules du Mustang Mach-E. Cerise sur le gâteau, les salariés pourront accéder à ce service de chez eux via une simple connexion internet.

Le procédé exploite un casque Oculus Quest. Le système est le fruit du travail et des expériences de Bosch réalisées par le passé avec des étudiants dans des universités avec des applications similaires. Ford est le premier constructeur à profiter de cette avancée. D'autres modèles s'ajouteront à la liste si les résultats se montrent convaincants.