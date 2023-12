Les tops/flops de la rédaction 2023 (6/11)

Top : la fin des pertes de points pour les petits excès de vitesse

Une bonne nouvelle est tombée le 8 décembre dernier. La parution au Journal Officiel du décret concernant la fin de la perte d’un point en cas de petit excès de vitesse. Cette mesure concerne les excès de vitesse de moins de 5 km/h, soit plus de la moitié (58%) des 12, 5 millions d’infractions enregistrées par les radars en France chaque année. Cette « une indulgence administrative » comme l’exprimait le Ministre de l’intérieur Gérald Darmanin ne s’accompagne évidemment pas d’une "indulgence financière".



Les contrevenants demeureront sanctionnés par une amende forfaitaire de 68 € sur les axes limités à plus de 50 km/h et 135 € pour ceux limités à 50 km/h ou moins. Pour rappel, en 2022, les recettes des radars étaient en hausse de 8 %, à 707 millions d’euros. C’est le meilleur résultat enregistré ces cinq dernières années. On ne va pas se plaindre, mais il est vrai que cette mesure qualifiée de "non-sens" par la Ligue contre la violence routière, va à l’encontre des préceptes de la mise en place des radars automatiques en 2003.

Flop : l’électrique la moins chère du marché assassinée

La mise en place du score environnemental par Bercy et le Ministère de la transition écologique, au 15 décembre 2023, va exclure de nombreuses voitures électriques du bonus écologique dès le 1er janvier 2024 et notamment la Dacia Spring, la moins chère du marché. « Nous allons arrêter de subventionner les véhicules électriques qui ont une mauvaise empreinte carbone, ce qui permettra de valoriser les productions industrielles les plus vertueuses", avait affirmé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire à l’annonce de ce score environnemental. "Nous donnons un avantage aux entreprises françaises et européennes qui font l'effort de diminuer leur empreinte environnementale", avait alors précisé Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique.

Cette mesure économique, environnementale et politique très complexe va pénaliser de nombreux clients Français. En effet, la petite Roumaine est plus qu’une simple voiture électrique. C’est un symbole de l’accès à la mobilité zéro émission. Cette année, la citadine roumaine s’est écoulée à 24 394 exemplaires se positionnant sur la seconde marche du podium derrière la Tesla Model Y. Mais en réalité, la Spring est numéro 1 des ventes d’électriques en France, à destination des particuliers, autrement dit « Monsieur tout le monde ».

Nul besoin d’être devin pour en connaître la raison. La Spring est tout simplement l’électrique la moins chère du marché. Avec ses qualités et ses défauts, la citadine est accessible à partir de 20 800 € (hors bonus de 5 000 €). En la privant de bonus, elle deviendra moins compétitive et plus chère, resserrant ainsi l’écart avec la prochaine Citroën ë-C3 annoncée à partir de 23 300 € mais éligible au bonus écologie. Pour le consommateur, l’addition pour s’offrir une électrique va une fois de plus grimper.