Les ventes d’occasion ont dégringolé en octobre

Le marché automobile joue au yo-yo. Alors que les immatriculations de voitures neuves continuent à augmenter, celles de seconde main chutent lourdement. En octobre, seulement 431 428 véhicules ont changé de mains, ce qui correspond à une baisse de 14,8 % par rapport au même mois de l’année dernière. Une donnée en ligne avec celle enregistrée depuis le début de l’année, puisque, sur 10 mois, le marché français a baissé de 14,3 %.

Si l’on se réfère à la part de marché, tous les ténors, hormis Peugeot en progression de 1,3 % et Ford en hausse de 0,1 %, perdent tous du terrain. Renault est à -2,5 %, Citroën à -2,8 %, Volkswagen à -1,4 % et Opel à -4 %. Les grands gagnants du mois sont Dacia (+ 11 % en parts de marché), les coréens (+1,2 % pour Hyundai et + 5,4 % pour Kia) et, surtout, Mini, qui voit sa part de marché progresser de 15,3 %.

Les Français s’orientent de plus en plus vers les modèles les plus âgés. Seules les ventes des autos âgées d’au moins 16 ans progressent, de 5,7 %. Elles représentent désormais presque un véhicule échangé sur quatre.

Côté carburant, c’est toujours le gasoil qui a la préférence des acheteurs (50,9 % du marché, contre 42,5 % pour l’essence). Les voitures "vertes" demeurent largement minoritaires : les hybrides ne séduisent que 4,6 % des acheteurs et les électriques 1,2 %.

En parallèle, les prix continuent à augmenter. Selon AutoScout 24, ils ont progressé de 2,5 % sur le seul mois d’octobre et, depuis le début de l’année, la hausse est de 12,8 %, soit environ 2 fois plus que l’inflation.