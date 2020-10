Les ventes de voitures hybrides et électriques dépassent celles du diesel en Europe

Événement qui n'a rien de symbolique : pour la première fois sur le marché européen, les ventes de voitures électrifiées ont dépassé les ventes de voitures diesels. Selon Jato, spécialisé dans les données d'immatriculations automobiles, la part de marché des véhicules électrifiés en septembre a été de 25,2 %, à 327 800 ventes. Pour le diesel, c'était 24,8 %.

Le graphique de Jato montre à quel point le marché européen a été bouleversé ces dernières années. En 2015, au moment où a éclaté le scandale Volkswagen, le diesel était à plus de 50 % des ventes sur le Vieux Continent. Le dieselgate a accéléré la baisse des ventes de ce type de moteur, qui a d'abord profité aux véhicules à bloc essence, dont la part de marché a flirté avec les 60 % en 2019. Mais depuis, l'essence est aussi orientée à la baisse, retombant sous les 50 %.

Les thermiques purs sont ainsi délaissés pour les véhicules électrifiés. Attention toutefois, Jato prend en compte les hybrides, hybrides rechargeables et 100 % électriques, mais aussi les hybrides légers, un système d'hybridation simple et pas cher (souvent un alterno-démarreur) qui commence à être très présent dans les gammes des constructeurs. Suzuki l'a par exemple généralisé cette année et Fiat a lancé un moteur de ce type sur les 500 et Panda.

Toutefois, il y a bien une percée des modèles branchés. Jato indique que sur les 327 800 ventes de voitures électrifiées en septembre, près de la moitié (47 %) sont des hybrides rechargeables et électriques. Soit plus de 150 000 véhicules branchés écoulés en Europe à la rentrée.

D'ailleurs, la Tesla Model 3 continue de dominer le marché des berlines familiales, avec près de 15 800 immatriculations en septembre, contre 9 600 Volkswagen Passat ! La Renault Zoé est aussi un joli succès de 2020, avec encore 11 000 livraisons en septembre en Europe. De son côté, Volkswagen a enfin donné le coup d'envoi des livraisons d'ID.3 (près de 7 900 ventes). Côté hybrides rechargeables, la Mercedes Classe A domine le classement (4 782 ventes), devant le Volvo XC40 (4 036). En hybride, c'est la Toyota Corolla qui est numéro 1 (15 093 ventes).