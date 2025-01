Les ventes mondiales de voitures électriques progressent de 25 % en 2024

Les ventes mondiales de voitures électriques se sont envolées en 2024, avec une progression de 25 % de leurs immatriculations, selon les chiffres du cabinet britannique Rho Motion.

Au total, 17,1 millions de voitures à batteries (hors hybrides rechargeables) ont été mises à la route l’année dernière. Selon l’analyse du cabinet Alix Partners, la part de BEV dans le monde serait sur l'année 2024 passée de 11 % à 13 %, soit une progression de 2,6 % versus 2023.

La Chine et le reste du monde

Près des deux tiers des véhicules écoulés l’ont été en Chine. L’Empire du milieu constitue le premier acteur mondial avec 11 millions de BEV écoulées (+40 %) et continue de porter l'ensemble marché. Selon les analyses d’Alix et Partners, les BEV y représentent 26 % des nouveaux véhicules en circulation.

A contrario, l’Europe connaît en 2024 une moindre appétence pour les véhicules électriques. Après quatre années de croissance, les ventes de modèles électriques ont fléchi de 3 % avec 3 millions d'unités écoulées. Les ventes européennes ont notamment été pénalisées par la suppression des aides à l'achat en Allemagne (marché en chute de 27,4 %) et la baisse du bonus écologique et les incertitudes sur le leasing social en France (-2,6 % en 2024), alors qu’elles progressaient au Royaume-Uni (+21,4 %), devenu le premier marché électrique du Vieux Continent, poussé par des objectifs constructeur et gouvernemental d’atteindre la proportion de 28 % de véhicules électrique d’ici à fin 2025.

Le marché a aussi fortement progressé sur le continent nord-américain. Aux États-Unis les immatriculations des BEV ont bondi de +2,3 %. Avec le Canada, 1,8 million de voitures ont été vendues (+9 %).

2025 année charnière

Ces évolutions sont largement influencées par les dispositifs gouvernementaux, comme des aides à l'investissement pour les entreprises. Les primes à la casse et les bonus écologiques à l'achat sont aussi essentiels alors que les modèles électriques restent globalement plus chers que leurs équivalents hybrides ou à essence.

Aux États-Unis, où Donald Trump ne souhaite aucune aide à l’achat de véhicule électrique, mais aussi en Europe avec l’entrée en vigueur des normes CAFE et des surtaxes sur les importations chinoises, le marché de la voiture électrique pourrait vivre en 2025 une année charnière et voir l’avènement de nouveaux acteurs à l'image de Leapmotor/Stellantis.