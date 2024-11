Le bonus écologique 2025 donnera moins envie d'acheter une voiture électrique

Depuis des mois, on entend parler d’une réduction du montant du bonus écologique français réservé à l’achat de voitures électriques neuves pour l’année 2025. Comme le rapportaient de nombreux bruits de couloir, ce montant va bien passer de 4 000 à 3 000€ pour les Français faisant partie des 50% de ménages les plus riches (dont le revenu fiscal de référence par part est supérieur ou égal à 15.400 euros), comme le rapportent les journalistes des Echos.

Le « Super bonus » d’un montant de 7 000€ actuellement et réservé aux Français dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15.400 euros, baissera lui à 4 000€. Et les Français les plus riches, ceux appartenant aux deux plus hauts déciles des revenus, seront discriminés : ils n’auront plus droit qu’à un bonus écologique de 2 000€ en 2025.

Les gens vont-ils se précipiter pour acheter une voiture électrique neuve ?

La confirmation de cette baisse du bonus écologique français en 2025 devrait mécaniquement pousser beaucoup de clients à anticiper leur achat de voiture électrique pour profiter d’une aide à l’achat plus importante, comme c’est traditionnellement le cas à chaque fin d’année depuis que le bonus écologique se réduit par paliers.

A noter que le bonus écologique réservé aux professionnels pour l’achat d’un véhicule utilitaire électrique, actuellement d’un montant de 3 000€, sera totalement supprimé en 2025 d’après la même source.