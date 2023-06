Les voitures électriques et hybrides bientôt aussi taxées au poids : Clément Beaune confirme

Jusqu’ici épargnés, les véhicules électriques et hybrides pourraient bientôt être soumis au « malus au poids », aussi appelé « taxe sur la masse en ordre de marche ».

Actuellement fixée à 10 € /kg au-dessus de 1 800 kg, cette taxe est aujourd’hui réservée aux véhicules thermiques, mais cela pourrait bientôt changer à en croire les paroles de Clément Beaune, ministre délégué en charge des Transports.

Invité à s’exprimer au micro d’Europe 1, le ministre a ainsi déclaré qu’un « débat » était ouvert quant à la taxation des véhicules électriques et hybrides « lourds », ajoutant « Entre les véhicules électriques, il y en a qui sont plus ou moins écologiques dans leur mode de production, donc progressivement, il faudra resserrer les critères. »

Si la priorité du Gouvernement reste de faire évoluer le parc automobile français vers des véhicules électriques, considérés comme moins-polluants, la perte financière liée à cette transition risque de peser sur les finances publiques. Avec le manque à gagner sur les taxes des carburants et les malus imposés aux véhicules thermiques, l’État va devoir trouver de nouvelles sources de rentrées d’argent.

Cette nouvelle taxe appliquée sur les véhicules électriques et hybrides, aujourd’hui souvent plus lourds que leurs équivalents thermiques, pourrait être mise en place dès l’année prochaine ou 2025 : « Entre les véhicules électriques, il y en a qui sont plus ou moins écologiques dans leur mode de production, donc progressivement, il faudra resserrer les critères. Les critères seront plus durs, parce que le marché de l'électrique va permettre de produire [...] des véhicules plus accessibles, plus légers » a ainsi déjà confirmé Clément Beaune.