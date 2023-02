Le malus au poids ne pèse pas lourd

Tout le monde connaît le malus écologique, qui est entré en vigueur depuis 2008. En revanche, le malus au poids en cours depuis un an est un peu passé inaperçu. Sur le 1,5 million de voitures vendues en 2022, cette taxe n’a concerné que près de 30 000 exemplaires, soit moins de 2 % du marché. C’est ce que nous a indiqué la société C-Ways.

Ce malus au poids fait suite à la Convention citoyenne pour le climat et taxe les modèles jugés trop lourds. En effet, cette taxe s’applique aux véhicules particuliers dépassant 1 800 kg en « ordre de marche », c’est-à-dire avec un conducteur à bord. Ainsi, pour chaque kilogramme supplémentaire, le propriétaire doit s’acquitter d’une pénalité de 10 €.

Sur les 27 945 voitures taxées (soit 1,68 % des immatriculations), environ 18 000 sont des hybrides simples, 8 000 des versions diesel et le reste des essence. A noter que les marques premium allemandes sont en tête. C-Ways donne dans le détail 6 900 BMW, près de 3 500 Mercedes et un peu plus de 2 900 Audi. Ces trois firmes représentent donc près de 50 % de la totalité des véhicules soumis à ce malus.

La faible part de marché concernée n'est guère surprenante. En effet, le seuil de 1 800 kg est un peu haut, et le "prix au kilo" pas assez dissuasif pour inciter à descendre en gamme. En effet, les modèles premium dépassant cette masse atteignent facilement un prix de vente de 60 000 €. Quelques euros supplémentaires de taxes ne pèsent pas lourd dans la balance.

Les hybrides rechargeables non concernés

De plus, il existe deux exceptions qui permettent de contourner ce malus. La première est de pouvoir justifier du statut de famille nombreuse, la seconde est de choisir un modèle électrique ou hybride rechargeable (avec un minimum de 50 km d'autonomie). C’est sur ce dernier point que les choses deviennent intéressantes.

En effet, l’offre hybride rechargeable est développée chez les marques allemandes comme chez BMW (X3, X5, Série 7, XM…) ou Mercedes (GLC, GLE…). C-Ways nous précise alors que si cette cette technologie était prise en compte, 92 000 véhicules supplémentaires auraient été soumis au malus sur le poids.

Quant aux modèles électriques à l’image d’une Tesla Model X ou d’un Volvo EX90, ils font figure de poids lourds, mais restent tout de même dispensés. Certes, ils ne rejettent pas un seul gramme de CO2 en roulant, mais déplacer quelque 2 500 kg nécessite tout de même de l’énergie.

Enfin, le supermalus et le malus au poids ne sont pas cumulables. À titre d’exemple, un BMW X6 M60 xDrive qui est taxé à hauteur de 50 000 € (259 g/km de CO2) est exonéré du malus au poids alors qu’il pèse 2 390 kg. Ce dernier devrait s’élever à 5 900 €. Néanmoins, les modèles qui cumulent supermalus et plus de 1 800 kg restent marginaux avec moins de 1 000 unités vendues en 2022.