Le barème du malus écologique 2023

A partir du 1er janvier 2023, acquérir une voiture neuve pourra potentiellement vous coûter plus cher. Le gouvernement l’avait annoncé et suit sa feuille de route en abaissant le seuil de 5 grammes par an entre 2021 et 2023. Si vous avez comme projet d’achat un modèle émettant 127 g/km de CO2, vous échappez au malus jusqu’à la fin 2022. A partir de l’année prochaine, il vous en coûtera 150 € supplémentaires. Et ce n’est pas tout puisque le plafond passe de 40 000 à 50 000 € !

Pour certains modèles, la punition est un peu lourde. A titre d’exemple, un Citroën C5 Aircross PureTech 130 ch EAT8 (149 g/km) voit son malus passer de 898 à 1 386 €. Un Dacia Duster 1.2 TCe 130 ch (140 g/km) verra sa note s’élever de 310 à 540 €. Des montants qui s’ajoutent à l’inflation et à l’augmentation généralisée des prix.

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, il se pourrait que le malus au poids soit également reconduit. A partir d’une masse de 1 800 kg, la facture s’alourdira de 10 € par kilo supplémentaire.

Barème du malus écologique 2023