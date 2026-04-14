Il ne s’agit pas d’une anomalie. Depuis le mois de janvier, des voitures, souvent très récentes, sont équipées de nouvelles plaques dont la couleur ne passe inaperçue, et c’est bien le but recherché.

Ces plaques, qui arborent un « W » ou deux « WW », répondent à une nouvelle norme pour permettre aux véhicules importés de pouvoir circuler en France de manière temporaire. Cette teinte rose a été choisie afin d’être repérée facilement, et de loin, pour en faciliter les contrôles. Le ministère de l’Intérieur estime qu’il y a environ 400 000 immatriculations provisoires délivrées chaque année. Grâce au mois et à l’année inscrits sur le côté droit, les forces de l’ordre peuvent contrôler facilement leur date de péremption. Ces plaques sont délivrées pour une durée de quatre mois. Si vous roulez au-delà de cette période, vous risquez une contravention de 135 €.

Ces nouvelles plaques ont pour but de lutter contre ceux qui les utilisent de façon plus « durables », au-delà de la période prévue. Dans les faits, une personne à qui on a attribué un numéro WW ne recevra plus les contraventions infligées aux personnes ayant eu le même numéro auparavant.

Vert jaune rouge

Nettement plus rares dans la circulation, les plaques minéralogiques rouges sont destinées au véhicule de transit temporaire (TT), c’est-à-dire aux véhicules neufs destinés à l’exportation ou à des expatriés temporairement en France. Elles reprennent l’ensemble deux lettres, trois chiffres, deux lettres (ex : AA-123-AA) suivi également d’une date de péremption.

Après le rouge, passons au fond vert avec les plaques à destination du corps diplomatique. Il n’est pas rare de les croiser à Paris ou en Île-de-France, et elles comportent la lettre « C » pour les véhicules du corps consulaire, « CD » pour les véhicules du corps diplomatique et les « CMD » sont réservés aux ambassadeurs. À noter que le premier chiffre est attribué à chaque pays, le 6 appartenant aux Etats-Unis par exemple.

Des lettres interdites

Les plaques sur fond jaune n’ont pas totalement disparu. Elles ne sont visibles qu’à l’arrière du véhicule et appartiennent à l’ancienne règle (ex : 3468 TK 14) remplacée en 2009 (ex : AA-123-AA). C'est grâce à ces plaques que l’on se prêtait au jeu pour deviner le département sur la route des vacances.

Il reste enfin celles sur fond noir, toujours en service, tolérées uniquement pour les véhicules de collection âgés de 30 au minimum et bénéficiant d’une carte grise collection. Elles ont l’avantage d’être plus esthétiques tout en évitant le numéro du département pour le format AA-123-AA.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais certaines lettres, ou ensembles de lettres, sont interdites. « SS » peut tomber sous le coup de la loi pour exhibition d’insignes et d’emblèmes nazis, de même que les lettres « I », « O » et « U » pouvant être confondues avec les chiffres « 1 », « 0 » et la lettre « V ».