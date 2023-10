Lexus LF-ZC Concept : les Tesla Model 3 et BMW i4 en ligne de mire pour 2026

Aux côtés du spectaculaire SUV de luxe LF-ZL Concept, Lexus introduit au salon Japan Mobility Show l'étude plus concrète LF-ZC Concept. Un nom peu explicite pour cette tricorps voulant dire en réalité "Lexus Future Zero-emission Catalyst". Comprenez par là que la gamme s'électrifiera progressivement avec pour objectif d'être 100% électrique d'ici 2040.

La berline Lexus LF-ZC Concept affiche un look très sportif bardé d'éléments aérodynamiques. Une identité visuelle présentée par la firme comme de la "simplicité provocante". Un design radical qui s'assagira sans doute légèrement pour le modèle de série. Le prototype du salon tokyoïte se dévoile en effet avec une ligne de toit basse, des voies larges, des grandes jantes, des surfaces vitrées réduites et des pare-chocs aux traits tendus. Ces éléments de carrosserie étonnants n'empêchent pas l'habitacle de se montrer accueillant. Les passagers profitent d'un toit panoramique baignant l'intérieur de lumière et d'un plancher parfaitement plat.

Côté mécanique, la trois volumes Lexus LF-ZC Concept embarque d'après le communiqué officiel une batterie de prochaine génération empruntée à Toyota. Le constructeur nippon annonce pour cette dernière une charge apportant 900 kilomètres d'autonomie en 10 minutes seulement. Une prouesse possible qu'avec l'adoption d'une batterie solide. Rendez-vous en 2026 pour découvrir les vrais chiffres de la Lexus LF-ZC de série.