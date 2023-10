Le porte-drapeau Lexus annoncé via le LF-ZL Concept

Lexus prendra sans surprise le train de l'électrique à moyen terme. Pour illustrer ce tournant technique de grande ampleur, la firme présente au salon Japan Mobility Show le très exclusif SUV branché LF-ZL Concept. Un modèle qui en série pourra se frotter de manière survoltée aux véhicules surélevés tels que les Mercedes-Maybach EQS, Bentley Bentayga et Rolls-Royce Cullinan. Pour preuve, son nom complet n'est autre que Lexus Future Zero-emission Luxury.

Pour marquer le coup et se démarquer de ses concurrents à venir, le Lexus LF-ZL Concept se dévoile avec un dessin très dynamique voir sportif en totale opposition avec l'approche classique, parfois baroque, du segment. Avec ses 5,25 mètres de long et 2,02 mètres de large, le Lexus LF-ZL Concept promet un confort hors norme à ses quatre passagers mais aussi de la place pour loger dans sa plateforme une batterie musclée. Côté technique, le constructeur promet 750 kilomètres d'autonomie en 20 minutes de charge d'ici 2026 et même 1200 kilomètres si les batteries solides s'industrialisent à plus grande échelle. Autres éléments du lot, de la conduite autonome et un système permettant aux voyageurs de recevoir en temps réel des informations à propos des bâtiments et établissements environnants.

Il est encore trop tôt pour donner une date de production de la voiture dérivée de cette étude Lexus LF-ZL Concept. Cette dernière enverra sans doute la grande berline Lexus LS à la retraite. À plus court terme, l'autre prototype introduit à l'événement tokyoïte LF-ZC Concept débarquera en 2026 pour prendre des parts aux Tesla Model 3 et BMW i4.