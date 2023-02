Ligier lance sa première voiture sans permis électrique

Contre toute attente, la Citroën AMI est un carton commercial puisque la marque aux chevrons a dépassé les 20 000 ventes. Des chiffres inespérés qui suscitent de la convoitise et redonnent un coup de boost à l'univers des voitures sans permis.

Jugée ringarde il y a quelques années, la voiture sans permis connaît aujourd'hui un fort engouement avec une clientèle nouvelle. Fini l'époque où les acheteurs étaient majoritairement des personnes âgées, désormais les clients sont désormais jeunes, très jeunes même, puisqu'il s'agit très souvent de lycéens qui préfèrent ces véhicules au traditionnel scooter, le tout sous les encouragements de leurs parents rassurés par la présence de quatre roues.

Devant cette situation, le groupe Ligier, leader en Europe de la catégorie, compte surfer sur cette nouvelle mode en lançant au mois d'avril prochain la Myli, son premier modèle électrique car c'est justement le fait que ces véhicules soient électriques qui expliquent cette nouvelle tendance. Comme l'Ami, la Myli est un quadricycle à moteur dont la vitesse est limitée à 45 km/h. L'équipement promet d'être digne d'une "vraie" voiture avec en particulier un écran multimédia tactile de 10 pouces avec compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, le siège conducteur chauffant, la climatisation ou encore la direction assistée.

Même si son style reste encore confidentiel, on sait d'ores et déjà qu'elle aura droit à trois versions, avec différentes capacités de batteries : 4,14 kWh, 8,28 kWh ou 12,42 kWh. De quoi offrir entre 50 et 130 km selon la batterie choisie. Pour la recharge, Ligier annonce 2h30. Les tarifs seront compris entre 12 499 € et 18 799 €. Les commandes s'effectuent dans le réseau ou sur internet.