LLD : Alphabet passe la barre des 100 000 véhicules loués en France

Alphabet, l’une des principales enseignes de la location longue durée sur le marché français, comme le sont aussi ALD Automotive et Leaseplan, Arval et Athlon entre autres, annonce ce 8 juin qu’elle vient de franchir un nouveau cap dans son développement hexagonal.

1/7 de son parc mondial désormais en France

La filiale du constructeur allemand BMW déclare en effet avoir atteint un volume de 100 000 véhicules toutes marques (voitures particulières et utilitaires légers) loués dans l’hexagone. Cela correspondrait à 1/7 de son parc mondial.

Stéphane Crasnier, P.-D.G. d’Alphabet France, considère le franchissement de ce palier comme « une étape symbolique forte pour notre entreprise. » Il salue notamment le travail de ses équipes et se félicite que « dans un contexte de crise sanitaire, de ralentissement de l’activité industrielle et d’allongement des délais de livraison lié à la pénurie de semi-conducteurs », sa firme ait vu ses commandes progresser en 2021 de 43 % par rapport à 2020, et de 19 % par rapport à 2019. Dans le même temps, la division française du loueur indique qu’elle vient de battre un nouveau record « avec un encours désormais supérieur à 2 milliards d’euros. »

Le dirigeant tient néanmoins à préciser qu’Alphabet ne se positionne pas « dans une course au volume. Si nous sommes fiers de dépasser aujourd’hui ce chiffre des 100 000 véhicules, nous le sommes encore plus d’avoir réussi à significativement améliorer la qualité de notre portefeuille, qui est très équilibré et reflète bien la cohérence de notre approche commerciale. »