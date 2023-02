LLD au service des flottes : quand l'occasion fait le larron

Le recours assumé au véhicule d'occasion, c'est la stratégie développée par les loueurs pour affronter la crise économique et, de manière générale, pour accompagner les professionnels en toutes circonstances dans le renouvellement de leurs parcs.

Ce plan "B" est assurément perçu comme salvateur par bon nombre de gestionnaires de flottes. La plupart d'entre eux, en effet, sont pénalisés depuis 3 ans par les délais de livraison records sur le canal des véhicules neufs (VN).

Véhicules « récents et entretenus »

En attendant que le flux de production et que les livraisons de VN retrouvent un rythme normal (celui d’avant 2020 en clair), mais aussi pour diversifier leur offres, les sociétés de location longue durée ont donc pris le parti et fait un pari, sans doute durable, de livrer des modèles d’occasion de façon beaucoup plus normalisée et systématique.

Dans les parcs d’entreprises, de plus en plus de VO ont ainsi pris leurs quartiers, sans complexe. Le Sesamlld, l’organisation qui fédère les principaux acteurs de la LLD en France, commente ce phénomène. « En cette période inflationniste, la baisse des ventes de véhicules neufs profite au marché des véhicules d’occasion issus des loueurs en longue durée. Cela s’explique notamment par le coût réduit que ceux-ci permettent de proposer, tout en offrant une deuxième vie à des véhicules récents et entretenus. »

Des VO « moins polluants », selon le Sesamlld

Le Syndicat certifie que ces modèles récents et révisés mis à disposition de la clientèle sont en outre « moins polluants que le reste du marché de l’occasion. » Le Sesamlld précise en effet que « le marché de la LLD propose des véhicules de Crit’Air 1 et 2 alors que le marché global inclut des véhicules de Crit’Air 1 à 5, ce qui renforce », selon lui, « plus encore la contribution des loueurs au verdissement du parc général de véhicules. »

Parmi ces voitures et utilitaires d’occasion, on note une relative percée des modèles électrifiés : 4,1 % en 2022, dont 2,3 % de 100 % électriques, soit une augmentation de 0,8 point par rapport à 2021. Pendant ce temps, bien qu’encore majoritaire en termes de volumes, les modèles diesel livrés par les loueurs ont de nouveau perdu du terrain en 2022, avec 7 points de moins sur un an et 66,3 % de parts de marché. A contrario, les VO essence sont en augmentation de 3,9 points et se fixent à 25,1 % de parts de marché.

Un dernier mot, sur les marques automobiles présentes sur le canal des VO distribués en LLD. Sachez qu’en 2022, les constructeurs français ont été privilégiés à 63,8 %.