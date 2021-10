LOA et LLD : elle intéresse aussi les acheteurs de voitures d'occasion

Location avec Option d’Achat (LOA) et Location Longue Durée (LLD)… les constructeurs n’ont plus, au travers de leur communication, que ces expressions à la bouche lorsqu’il s’agit de donner envie d’acquérir l’un de leur modèle neuf. Depuis peu, ces formules sont également proposées sur certaines voitures d’occasion vendues sous label constructeur (DasWelt Auto, Renault occasion, Spoticar…). Jusqu’à présent, ces offres n’intéressaient qu’une toute petite part des acheteurs de seconde main mais, à en croire l’étude que Sofinco a réalisé les 15 et 16 septembre dernier, cela pourrait rapidement changer.

En effet, les automobilistes français sont désormais un sur deux à envisager, pour leur prochain achat, la LOA ou la LLD. Et, parmi eux, 29 % s’orientent vers une occasion. Si ces projections se vérifiaient, cela représenterait environ 700 000 contrats par an. Et, bonne nouvelle pour les constructeurs et leurs réseaux, une majorité des personnes interrogées leur font confiance pour ce type de contrat (53 % pour les concessionnaires, 44 % pour les constructeurs, contre seulement 33 % pour les vendeurs multimarques).

Presque un tiers seraient également prêts à signer son contrat en ligne, donnant ainsi raison aux marques et concessionnaires qui ont mis, depuis le début de l’année 2020, l’accent sur les plateformes de vente sur le Net.