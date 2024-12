Location de voiture : fini la corvée d'inspection, une machine le fait pour vous

Celle ou celui qui ne s’est jamais échiné(e) à vérifier l’état d’un véhicule de location avant d’en prendre possession, ne peut comprendre ô combien la chose s’avère fastidieuse, ennuyeuse et chronophage.

Debout, penché(e), accroupi(e) … Inspecter l’état d’une voiture de location avant d’en prendre possession demande parfois quelques concessions au ridicule de la posture. Sans parler de la minutie nécessaire à l’affaire, exponentiellement proportionnelle à la perte de temps accumulée. Faire le tour de la carrosserie, vérifier l’état des vitres, des jantes, des pneus, prendre en photo la moindre rayure, notifier la moindre égratignure, et enfin les signaler au loueur pour qu’il ne vous en tienne pas pour responsable au moment de rendre le véhicule. Une ingrate et indispensable opération, bientôt reléguée au rang des souvenirs.

250 photos en 3 secondes…

C’est une première en France. Le groupement des loueurs du Car Rental Center (CRC) de l’Aéroport Nice Côte d’Azur vient de se doter d’une solution d’inspection automatique de l’état des voitures. Concrètement, des portiques automatisés (pour le moment trois en sortie, un en entrée) enregistrent l’état des véhicules au moment de son départ et à son retour. Ce, sans aucune perte de temps.

L'opération se pratique en flux continu. Le conducteur n’a qu’à passer devant le portique à allure très modérée. En 3 secondes, le scanner prend 250 photos haute résolution au format 4 K permettant « de documenter de manière précise et impartiale l’état du véhicule au départ et à l’arrivée. En cas de litige, ces données offrent une preuve irréfutable, éliminant tout malentendu » souligne ProovStation, l'entreprise conceptrice du système de scanner.

La détection et la localisation automatique des dommages font l’objet d’un rapport d’inspection « horodaté et sécurisé » garantissant la traçabilité de l’état du véhicule. Les données collectées sont ensuite conservées de façons sécurisées sur le Cloud pendant une durée maximale de 3 ans pour parer à tout litige, avant d'être détruites

... et un peu d'intelligence artificielle

Lors de votre retour le scan va « grâce à l'IA détecter l'ensemble des dommages présents sur la carrosserie du véhicule et identifier s'il y a bel et bien des nouveaux dommages par rapport à l’état de départ » explique Gabriel Tissandier, Directeur général de ProovStation. Si l’analyse de la partie extérieure des véhicules est entièrement automatisée, « l’inspection de l’intérieur et du niveau de carburant doit toujours être réalisé par un opérateur ».

Et pour éviter tout litige, d’ordre privé cette fois, en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD), les portiques intègrent un dispositif de floutage automatique des vitres, empêchant toute identification des conducteurs(trices) et de leurs passager(e)s. On ne saurait être assez prudent !