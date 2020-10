ProovStation : le rêve des loueurs, le cauchemar des clients

Présentée en début d'année au CES de Las Vegas, l'innovation française ProovStation prend de l'ampleur. L'entreprise, située dans la région lyonnaise, fabrique en effet un portique capable d'analyser en quelques secondes environ ce qui prend normalement une demi-heure à un opérateur, en concession ou en agence de location.

"Notre chaîne algorithmique est capable d'identifier mais aussi de chiffrer les dégâts de l'ordre du millimètre. Elle produit ensuite un rapport, contenant des photos, horodaté, géolocalisé et sécurisé via la blockchain. Il sera stocké sur une plateforme SAS accessible. Le portique permet de facturer les réparations au plus juste et directement à celui qui a causé les dégâts", précisait le fondateur de ProovStation en janvier.

Ce portique est un outil très pratique pour les concessionnaires, mais il va aussi devenir le rêve des loueurs, qui feront passer les véhicules à la chaîne dans ce "sas" de type scanner pour évaluer l'état du véhicule après la remise par le client. Et ce sera particulièrement le cas pour les distributeurs récupérant des véhicules en LOA ou LLD. Le portique, proposé en location (4000 €/mois), sera alors vite rentabilisé et permettra aux groupes de facturer probablement plus souvent des travaux de carrosserie, souvent coûteux lors de la remise d'un véhicule en location.

Il restera toutefois à voir l'étendue des possibilités pour les loueurs courte durée, et vérifier s'il n'y a pas d'abus auprès des clients. Un loueur de la région niçoise nous a notamment précisé que dans le format "sans agence", une fois rendu, le véhicule est stationné dans un parking souterrain avec d'autres véhicules de particuliers. Le risque d'accroc entre la remise et l'analyse par le portique chez ces loueurs sans agence peut donc exister, et le client sera alors logiquement facturé. L'oeil nu du loueur aurait probablement manqué la mini rayure, mais pas la machine !

ProovStation servira aussi à des usages plus larges, comme le scan complet d'un véhicule neuf lors de sa réception en concession, pour vérifier s'il n'y a pas eu de dommages légers lors du transport depuis l'usine.