Lunaz électrifie pour la première fois une ancienne Rolls-Royce

Grâce à son couple disponible immédiatement et son silence de fonctionnement, le moteur électrique fait figure de mécanique idéale sous le capot d'une Rolls-Royce. C'est exactement l'idée de l'entreprise anglaise Lunaz avec sa Phantom rétro survoltée.

Le véhicule de présentation -une Rolls-Royce Phantom V de 1961- embarque une batterie promettant plus de 450 kilomètres d'autonomie. Ce projet lancé début 2018 par les ingénieurs de l'entité comprend dans son processus une analyse complète de la voiture pour travailler sur des rendus en 3D, une restauration complète de l'habitacle et de l'extérieur ainsi que l'ajout de quelques innovations modernes. Du Wi-Fi, un GPS et un système d'infodivertissement complet sont en effet de la partie. Enfin, la trappe à essence originelle cache la prise de recharge du véhicule.

Le préparateur débute ses opérations avec un premier jet de 30 conversions à l'électrique sur des bases de Phantom et de Silver Cloud. Les tarifs sont sans surprise assez salés avec une grille des prix débutant à 350 000 livres (393 340 euros au cours actuel). La note peut néanmoins grimper si le client souhaite personnaliser sa voiture.