Lyon : les diesels interdits d'ici 2026

Depuis le 1er janvier 2020, les véhicules de transport de marchandises (utilitaires légers ou poids lourds) ayant des vignettes Crit'Air 4 ou 5 et les non classés ne peuvent rouler à l'intérieur de la ZFE (zone à faibles émissions) lyonnaise. Dès le 1er janvier 2021, les Crit'Air 3 seront bannis.

Mais le nouveau président écolo de la métropole veut aller plus loin et plus vite. Un comité de pilotage de la ZFE s'est réuni il y a quelques jours pour étudier l’évolution des conditions d’accès à la zone, mais aussi de l’extension de son périmètre géographique.

Bruno Bernard, président de la métropole, a ainsi été clair : "Notre objectif est qu’à terme le parc automobile soit à la fois réduit et dépollué." Il a ainsi un but simple : sortir du diesel avant la fin du mandat. Et cela ne se limitera pas aux véhicules professionnels, les particuliers seront concernés. Donc, d'ici 2026, seuls les véhicules avec vignette Crit'Air 0 et 1 seront autorisés à circuler dans la ZFE.

Actuellement, la ZFE concerne Lyon et Caluire-et-Cuire, ainsi que les secteurs de Villeurbanne, Bron et Vénissieux situés à l'intérieur du boulevard périphérique Laurent Bonnevay. Mais le périmètre sera vite agrandi, avec davantage de communes de la métropole.

Le dispositif pour les années à venir sera présenté dans les prochaines semaines, avant un vote au conseil de la métropole en mars 2021. On devrait donc bientôt connaître en détail le calendrier des interdictions à venir, mais aussi les'aides pour changer de véhicule.