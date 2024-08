Lyon va-t-il reculer sur sa ZFE comme Marseille ?

Crédit photo : MaxPPP

En théorie, la ville de Marseille devait exclure les véhicules arborant une vignette Crit’Air 3 (diesel d’avant 2007 et essence d’avant 2011) en septembre 2023 selon son plan initial. Mais comme cette mesure devait exclure plus de 30% du parc automobile de sa ZFE et que ces restrictions concernaient avant tout les automobilistes les plus pauvres, la métropole Aix-Marseille a finalement renoncé à la mettre en application par souci d’éviter une grosse révolte sociale.

Et c’est exactement le même problème qui se pose à Lyon. La métropole doit en effet interdire les véhicules de la classe Crit’Air 3 à partir de janvier 2025, alors que seuls les modèles des classes Crit’Air 4 et 5 sont exclus de sa ZFE actuellement. D’après une étude de l’Insee, cette mesure entrainerait l’exclusion de 60 000 vieux véhicules, soit un quart du parc automobile transitant dans Lyon et ses environs.

Une mesure trop risquée ?

« La part de véhicules classés Crit'Air 3 ou plus représenterait 30 % du parc. Plus d'un tiers des véhicules seraient concernés à Vénissieux, et un peu moins d'un tiers à Bron et dans le 8e arrondissement de Lyon », précise l’Insee.

La métropole de Lyon avait déjà reporté l’interdiction des véhicules à vignette Crit’Air 2 (les modèles à essence répondant aux normes Euro4 au maximum et les diesels mêmes neufs) à 2028. Va-t-elle décider de décaler celle des véhicules à vignette Crit’Air 3 par souci de ne pas accabler les plus pauvres, qui possèdent souvent ces véhicules plus anciens ?

Paris doit également interdire les véhicules Crit’Air 3 au 1er janvier 2025. Pour l’instant, aucune métropole n’a mis en place une mesure aussi restrictive. Il y a quelques mois, la ville de Rouen avait aussi décidé de reporter son interdiction des véhicules Crit’Air 3 et actuellement, ce niveau semble impossible à atteindre sachant qu’il touche une population nombreuse et aux moyens limités.