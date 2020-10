Malus au poids : des députés y croient encore, le syndicat FO de PSA s'y oppose

Le ministre de l'Économie avait fait savoir son opposition à l'intégration d'un malus au poids dans le projet de loi de finances 2020. Toutefois, des députés veulent que ce deuxième malus, en plus de celui basé sur le CO2, voit rapidement le jour en passant donc par cette loi de finances. Plusieurs amendements sont actuellement sur la table dans le cadre de la commission de développement durable de l'Assemblée.

L'un des amendements, proposé par des députés du groupe Écologie Démocratie Solidarité, propose une taxe à partir de 1 300 kg, avec 5 € par kilo en trop jusqu'à 1 500 kg, puis 10 € de 1 500 à 1 700 kg, puis 20 € au-delà de 1 700 kg. Des aménagements sont toutefois prévus, notamment pour les véhicules destinés aux familles nombreuses. Une exonération toucherait aussi les hybrides rechargeables et électriques de moins de 1 800 kg.

Dans la mesure où le ministre de l'Économie s'est montré contre, il ne devrait pas y avoir de malus au poids en 2021 et les amendements en ce sens seront balayés. Bruno Le Maire est conscient de l'impact que cela peut avoir sur l'industrie française. Cette taxe au poids pourrait toucher 70 % de la production du pays. PSA fabrique ses grands SUV dans l'Hexagone. Renault produit encore les Scénic, Talisman et Espace à Douai. En septembre, la Plateforme automobile (PFA), qui représente les entreprises du secteur automobile en France, avait déjà tiré la sonnette d'alarme.

D'ailleurs, dans l'industrie automobile, ce malus au poids arrive à mettre d'accord syndicat et patronat ! Dans un communiqué, le syndicat FO critique cette taxe. Olivier Lefebvre, délégué syndical central FO PSA (majoritaire chez le groupe français), déclare : "Le retrait in extremis de la taxe du projet de loi de Finances est insuffisant. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et renoncer clairement à cette catastrophe industrielle et à ce non-sens environnemental. On ne peut pas reproduire les mêmes erreurs que pour le diesel. Il faut de la cohérence pour créer les conditions d'un rebond industriel".

On semble avoir gagné une année… et peut-être une seule. Car Bruno Le Maire n'avait pas totalement enterré l'idée, renvoyant à l'élaboration d'une loi climat par le ministère de la Transition Écologique, qui doit être présentée en fin d'année et étudiée en 2021. De plus, dans les amendements déposés ces jours, il y en a une du député LREM Jean-Marc Zulesi, rapporteur au nom de la commission de développement durable. Il propose un malus au poids à partir de 2022 pour les véhicules de plus de 1 700 kg, avec 10 € par kilo en trop et un plafond à 10 000 €.