Malus automobile 2021 - Tout ce qu'il faut savoir : barème, augmentation, taxes supprimées…

Pour le confort de lecture de l'article, nous avons mis notre tableau des barèmes en bas de page. Les barèmes et règles 2021 annoncés par le gouvernement peuvent encore évoluer d'ici le vote final de la loi de finances 2021.

Un nouveau barème en 2021, encore plus sévère

Pas de surprise. Le 1er janvier 2021 entrera en vigueur un nouveau barème, avec un nouveau tour de vis pour rendre le malus plus sévère.

Un seuil de déclenchement abaissé

Comme c'est le cas depuis plusieurs années, le malus commencera plus tôt. Avec la norme WLTP, qui a définitivement remplacé la norme NEDC en mars 2020, le malus s'appliquera à partir de 131 g/km de CO2 au lieu de 138 g/km en 2020.

Une grille "décalée"

La progression des montants est la même. Mais elle est donc avancée de 7 grammes. Ainsi, on est à 1 074 € de malus à partir de 154 g/km au lieu de 161 g/km. Comme les montants augmentent de plus en plus vite, plus on monte dans les valeurs de CO2, plus la hausse du malus est conséquente. Elle est limitée à 500 € jusqu'à 151 g/km, voire 1 000 € jusqu'à 164 g/km. Mais on passe les 2 000 € de hausse à 179 g/km, les 3 000 € à 190 g/km ou les 4 000 € dès 199 g/km.

Un montant maximal qui explose

Le malus maximal avait déjà été revu à la hausse en 2020, passant de 10 500 à 20 000 €. Mais là, le gouvernement explose tous les compteurs. En 2021, le malus maximal passera à 40 000 € ! Et comme on l'a dit dans le paragraphe avant, la courbe monte de manière exponentielle. Ainsi, alors qu'on est actuellement à 20 000 € à partir de 213 g/km, en 2021 on sera à 20 000 € à 206 g/km et 40 000 € dès 226 g/km !

Poids des voitures : un deuxième malus dans les cartons Déjà défendue par des députés en 2019, la mise en place d'un deuxième malus (en plus de celui sur le CO2 donc) pour taxer les véhicules trop lourds est revenue dans les amendements de la commission de développement durable de l'Assemblée, dans le cadre de l'élaboration de la loi de finances 2021. Mais le ministre de l'Économie a montré son opposition… du moins pour cette loi de finances. Car il n'a pas caché que l'idée peut être intégrée à une loi climat qui sera présentée en fin d'année et discutée en 2021. Sauf surprise, il n'y aura pas de malus au poids en 2021. Mais pour 2022, cela devient une forte probabilité.

Trois petites taxes supprimées en 2021

S'il y a un durcissement du malus via le barème CO2, il faut aussi noter la suppression de plusieurs petites taxes en 2021, ce qui n'est pas si courant. Ce n'est toutefois pas une surprise, puisque le gouvernement l'avait confirmé dès 2019. Il expliquait alors qu'il souhaitait simplifier la taxation sur les véhicules les plus puissants, et donc les plus polluants. Pourtant, deux des taxes gommées n'ont même pas deux ans.

La taxe sur les modèles de plus de 36 CV

Cette surtaxe appliquée à la carte-grise depuis 2018 était une des (petites) compensations de la suppression de l'ISF. Pour les véhicules neufs et d'occasion, à partir de 36 CV, c'est 500 € de taxe par cheval fiscal. La taxe est toutefois plafonnée à 8 000 €. La suppression de cette taxe explique d'ailleurs en partie le passage du malus CO2 maximal de 20 000 à 40 000 €.

Le malus sur les modèles d'occasion de plus de 10 CV

C'était aussi une nouveauté de 2018. Les modèles d'occasion de plus de 10 CV sont taxés : 100 € pour 10 et 11 CV, 300 € pour 12 à 14 CV, 1 000 € à 15 CV et plus. Mais la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis la date de 1re immatriculation. Le paiement se fait lors de la démarche d'immatriculation.

Le malus annuel sur les véhicules les plus polluants

Celui-ci s'applique sur les véhicules immatriculés depuis 2009. Il est de 160 € chaque année, avec un barème de CO2 selon l'année de la première mise en service : au-delà de 250 g/km pour les véhicules de 2009, 245 g/km pour les véhicules de 2010 et 2011 et 190 g/km pour les véhicules depuis 2012. Le propriétaire reçoit chaque année un titre de perception pour cette taxe. Ce devrait donc être fini en 2021.

Les barèmes 2020 et 2021