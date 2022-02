Marché automobile européen : début d'année catastrophique

En 2021, le marché automobile européen avait commencé au plus bas. Était-il possible de faire pire ? Malheureusement pour les constructeurs, oui. Selon les données de l'ACEA, seulement 682 596 voitures ont été immatriculées en janvier 2022, soit un score encore en baisse de 6 % en un an

C'est donc un nouveau plus bas historique pour un mois de janvier depuis le début des années 1990. On connaît la raison : la pénurie de semi-conducteurs perturbe la production dans les usines et continue de plomber le marché automobile. Frustrant pour les marques, car dans le même temps, celles-ci sont plutôt satisfaites du niveau de commandes.

Si les ventes ont progressé sur le plus gros marché européen, l'Allemagne avec + 8,5 % (184 112 ventes), elles se sont encore enfoncées en Italie (- 19,7 % et 107 814 ventes) et en France (- 18,6 % et 102 899 ventes). Sur les marchés de taille moyenne, l'Espagne est stable (+ 1 %, 42 377 ventes), mais la baisse est marquée en Belgique (- 10 %, 33 947 ventes), aux Pays-Bas (- 11,3 %, 30 984 ventes) et en Pologne (- 10,2 %, 28 975 ventes). Il y a bien des pays en forte hausse, mais ce sont de plus petits pays qui pèsent moins dans le bilan total : par exemple + 72,6 % en Slovaquie avec 5 739 immatriculations ou + 55,5 % en Roumanie avec 9 337 immatriculations.

Du côté des marques, Volkswagen reste large leader, avec 75 230 ventes, en recul de 8,1 %. Peugeot est troisième, le Lion souffre avec - 16,8 % et 47 165 ventes. Il est ainsi doublé par Toyota, en belle forme avec 54 866 ventes et une hausse de 10,6 %. Renault arrive 4e. Avec 39 088 ventes, il est talonné par Skoda (38 873 ventes), Mercedes (37 166) et BMW (36 625). Encore une fois, parmi les rares constructeurs en forme, on trouve les coréens : Hyundai progresse de 24,4 %, Kia de 32,6 %. Bon mois aussi pour Dacia, en hausse de 16,4 % avec 31 953 livraisons. Ces marques sont ainsi devant Ford, Opel ou Citroën.

Le Top 15 des marques en Europe - janvier 2022