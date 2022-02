Marché automobile : la Dacia Spring est la voiture électrique la plus vendue

Toujours ralenti par la pénurie de semi-conducteurs, le marché français a mal commencé l'année 2022, avec un nouveau plongeon des ventes de 18,6 % par rapport à un mois de janvier 2021 qui n'était déjà pas au mieux.

Dans ce contexte toujours particulier, une performance est à noter : celle des voitures électriques. Leur part de marché a de nouveau progressé pour atteindre un niveau record de 9,9 %, avec 10 217 ventes. Une voiture immatriculée sur dix en France le mois dernier était donc une électrique. En janvier 2021, c'était 5,1 % et 6 471 ventes.

Le moment était toutefois aussi particulier, avec les contraintes sanitaires (couvre-feu) et les effets de l'entrée en vigueur de la réglementation CAFE (il y avait eu un pic d'immatriculations d'électriques en décembre 2020). Et en ce début d'année 2022, face à la pénurie de semi-conducteurs, des marques privilégient la production d'électriques au détriment des thermiques ! Mais cela n'enlève rien au fait que l'électrique poursuit sa conquête du marché, au point qu'en janvier, il s'est vendu plus d'électriques que d'hybrides rechargeables, qui ont été à 7,7 % des ventes.

On note même que le résultat aurait pu être meilleur si Tesla avait livré des autos ! Car la marque américaine a l'habitude d'avoir des ventes en dents de scie en fonction des arrivages, avec des mois très hauts et d'autres bas. Tesla n'a livré que 48 autos en janvier en France.

La Zoé n'en a pas profité pour reprendre le titre d'électrique la plus vendue, puisqu'elle a été doublée par la Dacia Spring. Celle-ci a carrément été le 13e véhicule le plus immatriculé en janvier, avec 1 494 ventes, contre 1 362 Zoé. Vient ensuite la variante électrique de la 208, avec 1 183 ventes.