Max Verstappen a endormi tout le monde au Japon, comme avant

On pensait les McLaren intouchables au Grand Prix de Formule 1 du Japon mais c’était sans compter sur le talent de Max Verstappen, parvenu à décrocher la pole position aux commandes d’une monoplace Red Bull toujours aussi pointue mais compétitive aux mains du quadruple champion du monde en titre.

Le Néerlandais a conservé sa première place au départ et n’a ensuite jamais été inquiété par les deux McLaren de Lando Norris et d’Oscar Piastri, même s’ils sont restés très proches pendant toute la course. Le jeune Australien semblait posséder un petit avantage de rythme mais il n’a pas réussi à doubler son coéquipier (et McLaren n’a pas voulu « l’envoyer » attaquer Verstappen en tête).

Les premiers points d’Isack Hadjar

La bonne nouvelle de ce week-end, ce sont les premiers points marqués par le débutant franco-algérien Isack Hadjar. Auteur d’une belle course, il a dominé son nouveau coéquipier Liam Lawson (débarqué avec fracas de chez Red Bull après les deux premières courses de la saison) et terminé à la huitième position. Il termine aussi devant son ancien coéquipier Yuki Tsunoda, incapable de tirer le meilleur de la Red Bull. Comme les anciens coéquipiers de Max Verstappen (Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Perez et Liam Lawson), il semble peiner à composer avec cette monoplace décrite comme extrêmement exigeante et délicate à exploiter.

Ferrari et Mercedes derrière, Alpine toujours vierge de points

Les monoplaces de Ferrari et de Mercedes n’étaient pas dans le coup ce week-end pour la victoire et l’écurie Alpine n’a toujours pas réussi à marquer le moindre point cette saison.

Au championnat, Lando Norris n’a plus qu’un point d’avance sur Max Verstappen mais McLaren prend le large au championnat constructeurs.