Maxus lance son service de location longue durée

La branche utilitaires légers du constructeur SAIC (MG Motor), développe son propre service de location longue durée en France. Pour cela Maxus s’est associé à ARVAL, la filiale de BNP Parisbas spécialiste de la LLD pour proposer des offres en nom propre sur l’ensemble des modèles de la marque (électrique et diesel).

Le constructeur chinois entend séduire et fidéliser les professionnels de TPE PME, mais aussi les indépendants, grâce à son réseau de 42 sites sur l’ensemble de l’Hexagone. Les concessionnaires s’occuperont de la partie financière des contrats, de son côté ARVAL fera la gestion opérationnelle.

Objectif : 10 % des immatriculations de la marque

Maxus Lease doit permettre en 2025 de réaliser un objectif de10 % des mises à la route de la marque. Soit entre 250 et 350 unités. La montée en puissance sera progressive, mais à terme, " chaque concessionnaire pourra faire des devis et des factures au nom de Maxus Lease. Cette initiative renforce la présence de Maxus sur le marché français et accompagne les professionnels dans l’optimisation de leur flotte. Une collaboration au service d’une mobilité adaptée et efficace. " explique Antoine Maria, directeur général de Maxus Motors France.

Après MG, Arval s'associe avec Maxus

Arval, avait déjà noué un partenariat avec l’enseigne MG Motor France, pour proposer aux flottes d’entreprises des offres de location moyenne et longue durée (de 3 à 72 mois) avec services associés dans les 120 points de vente dont dispose le motoriste dans le pays. Avec Maxus, le spécialiste de la LLD réalise une première avec un spécialiste des utilitaires légers. Cela " permet d’accompagner les professionnels dans leurs enjeux de transition énergétique pour des véhicules utilitaires, grâce à une offre large de modèles électriques. Maxus peut compter sur l’expertise LLD et l’engagement des équipes d’Arval France ", confie Patricia Caulfuty, directrice retail d’Arval France.